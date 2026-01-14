對貓友善、對旅人溫柔 愛貓族最適合旅行的6大國際城市

編輯/李明真撰文

對愛貓族來說，旅行從來不是說走就走那麼簡單。當妳在查機票、看飯店的同時，腦袋裡其實還有另一條隱形清單：這個城市對貓友善嗎？會不會到處都是貓咖？街上有沒有貓的蹤影？就算貓主子沒有同行，妳也希望在異地，能被一點毛茸茸的存在療癒。畢竟，對愛貓的人來說，看見貓，旅遊滿意度會直接加分。

1.東京

說到愛貓族的夢幻城市，東京幾乎是不用思考就會浮現的答案。這座城市對貓的包容度高到一種理所當然的程度，從貓咖啡館、貓主題書店，到滿街的招財貓元素，完全不怕妳「貓含量攝取過量」。東京的貓咖不只是坐著摸貓，而是把空間、動線與貓的生活節奏都設計得很細緻，妳會發現人類在裡面反而比較像客人。對愛貓族來說，這種被貓支配的空間，反而讓人感到安心。

2.伊斯坦堡

如果妳偏好歐洲風情，又不想放棄貓元素，伊斯坦堡會讓妳一秒墜入愛河。這座城市的貓不是被圈養，而是與城市共生。街角、咖啡館門口、港口邊，隨時都可能遇到一隻正在曬太陽或打瞌睡的貓。當地人對街貓的態度不是「容忍」，而是「理所當然的鄰居」。妳會看到水盆、飼料碗自然地放在路邊，貓自由進出商店，完全沒有尷尬感。對愛貓族來說，這是一座不用刻意找貓，貓自己會來找妳的城市。

在伊斯坦堡的貓貓不是被圈養，而是與城市共生。圖/123RF圖庫

3.巴黎

巴黎則是另一種低調的貓友善。牠不像伊斯坦堡那樣滿街都是貓，但貓在巴黎文化裡有一種優雅的位置。從書店、插畫、咖啡館，到博物館周邊的文創商品，貓經常以藝術角色出現。巴黎人對貓的喜愛帶著一點距離感，不吵、不追，但尊重牠的存在。對於喜歡靜靜觀察貓、而不是一定要摸到的愛貓族來說，這種「互不打擾卻彼此欣賞」的氛圍非常迷人。

巴黎街頭隨處可見貓咪，巴黎人對貓的喜愛帶著一點距離感，不吵、不追，但尊重牠的存在。圖/123RF圖庫

4.維也納

如果妳想要更療癒、更慢一點的節奏，維也納會是很舒服的選擇。這座城市的貓文化不張揚，但在咖啡館與住宅區裡，貓被視為家庭成員，而不是附屬品。許多咖啡館對貓友善，甚至會看到店貓安靜地躺在窗邊，完全不在意客人。對愛貓族來說，這種安靜共處的畫面，比任何打卡景點都更有說服力。

5.首爾

亞洲城市裡，首爾近年也逐漸成為愛貓族的新寵。貓咖風格多元，從溫馨居家到設計感路線都有，而且非常重視貓的健康與情緒。妳會發現店內規則不少，但每一條都是為了讓貓過得舒服。這對真正愛貓的人來說，其實是一種加分，因為妳知道自己不是來「消費貓」，而是被允許短暫陪伴。

6.蘇州

對愛貓族來說，蘇州是一座氣質非常溫柔的城市。這裡的貓不張揚，也不怕生，常常靜靜地出現在巷弄、園林角落或老宅門口，像是這座城市自然長出來的一部分。妳在拙政園、平江路或小橋流水旁散步時，可能一轉頭就看到一隻貓趴在石階上曬太陽，那種畫面安靜又療癒，完全不需要刻意安排。

蘇州人對貓的態度多半是尊重與共存，街區裡常見有人默默放水放糧，但不打擾、不圍觀，讓貓保有自己的節奏。對愛貓族來說，這樣的城市很適合慢慢走、慢慢看，不追行程，只享受被貓與古城氣氛包圍的日常感。

結語

選擇適合愛貓族的旅遊城市，說到底不是為了拍幾張可愛照片，而是想在旅行中感受到一種價值觀的共鳴。當一座城市願意為貓留下空間，通常也代表它對生活節奏、對弱小存在，有更多的理解。對愛貓的妳來說，這種理解本身，就已經是一種最溫柔的風景。

