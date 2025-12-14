對財劃法「不副署」合法合憲！民進黨強調立院不認同「可提倒閣」國會重選：台灣人民是最後裁判

府院高層定調對藍白惡修「財劃法」採取「不副署」，在野黨卻批評「專制獨裁」。對此，民進黨發言人李坤城今（14）日說明，在野黨立委如果不認同，憲法上也給予對等的制衡工具，「就是可以對行政院長提出不信任案，國會全面改選，讓民意來做出最後的制裁」；綠委王定宇也說，解散國會後的投票「人民才是最後的裁判者。」

王定宇今日表示，依照中華民國憲法的設計，立法院通過的法案，行政院長本就可以依法選擇不副署，該案便無法生效，這本身就是憲政運作的一環，「立法院也握有憲法所賦予的權力，得以過半數表決通過對行政院長的不信任案，作為制衡行政權的手段。」

王定宇並說，當立法院通過不信任案後，總統也可依據憲法賦予的權力，被動採取更換行政院長，或是解散國會、重新改選的選項，「這些程序都是憲法制度中既有的設計，並非例外或破壞制度的作法。」

王定宇強調，若總統選擇解散國會，人民就能依照憲法所賦予的權力，用選票決定誰才是真正獲得民意支持的多數，「台灣人民才是最後的裁判者。」

民進黨發言人李坤城今日受訪時則指出，在憲法上行政院需對立法院負責，但前提在於立法院所通過的法案及預算必須合憲合法，如果行政院認為立法院通過的法案有違憲之虞，可以提起覆議、釋憲，甚至不副署，這些都是行政院可以採取的合憲救濟程序。

李坤城也說，在野黨立委如果不認同，憲法上也給予對等的制衡工具，「就是可以對行政院長提出不信任案，國會全面改選，讓民意來做出最後的制裁。」

（圖片來源：放言記者拍攝、三立新聞）

