對賭特朗普：華爾街興起「關稅退款」交易

（德國之聲中文網） 在針對特朗普總統大規模緊急關稅的法律訴訟懸而未決之際，一種隱秘的“關稅退款權”交易市場正通過華爾街悄然興起。一些受關稅沖擊嚴重的美國公司正通過向外部投資者出售潛在政府退款的權利，來對沖可能的敗訴風險。

總部位於亞特蘭大的玩具及嬰兒用品制造商Kids2就是其中之一。該公司首席財務官馬克·明特曼（Mark Mintman）將其描述為一種必要的“成本回收行動”。Kids2約95%的產品在中國生產，面對沉重的關稅壓力，他在今年9月的一次銀行業會議上得知，資本市場已經催生出一種針對潛在退款的二級交易。

華爾街的“關稅對賭”模式

這種交易的核心在於風險與現金流的置換。根據協議，企業可以從投資者手中獲得一筆即時的現金預付款，但這筆資金僅佔潛在退款額度的一小部分。如果最高法院最終推翻關稅並要求政府退稅，企業將保留這筆預付款，但退款中剩余的巨額差額將全部歸投資者所有。反之，如果關稅被判定為合法，企業依然可以保留這筆已到手的現金，而投資者則必須承擔血本無歸的風險。

這種模式類似於法律訴訟和解金或彩票年金的提前變現。Kids2最終以“23美分換1美元”的價格出售了其根據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）支付的關稅退款權。而針對芬太尼走私的緊急關稅，由於市場普遍預期其更難被法院推翻，其退款權僅賣出了“9美分換1美元”的極低折扣。通過這筆交易，Kids2拿到了200萬美元的即時現金，盡管其此前向海關支付的總額已高達 1500 萬美元。

法律博弈與不確定的勝率

特朗普總統曾公開警告，如果關稅被最高法院推翻，將引發一場“經濟災難”。目前尚不清楚最高法院何時做出裁決，但如果政府敗訴，涉及的退款總額可能超過1000億美元。白宮官員在回復媒體詢問時重申，對總統合法使用關稅權力的法律依據充滿信心。

律師事務所Orrick指出，自今年4月關稅實施以來，這種退款權交易的需求便開始快速湧現。許多買家認為這些資產與大盤走勢無關，一旦法院判定關稅違憲，其潛在收益率將非常驚人。明特曼表示，他通過博彩預測市場和法律意見評估後認為，Kids2最終能拿回退款的概率僅為五成左右，因此現階段變現是一種明智的風險對沖。

企業界態度分歧

並非所有受影響的企業都願意打折變現。吸塵器制造商Bissell的首席執行官馬克·比塞爾（Mark Bissell）就拒絕了此類提議。他認為這種做法讓他聯想起針對人壽保險權的廉價收購。比塞爾懷疑，即使最高法院裁定現行關稅非法，白宮也會立刻祭出其他備選方案來繼續征稅，因此這種對賭協議的實際價值存疑。

隨著最高法院裁決日的臨近，越來越多的企業正面臨抉擇。這場法律拉鋸戰不僅牽動著地緣政治，也已演變成一場由華爾街資本參與的精密金融賭博。

作者: 德才