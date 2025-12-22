對賴清德提彈劾沒用？ 郭正亮：政治作用催化群眾

行政院不副署、不執行立法院三讀修正通過的《財劃法》，國民黨團與民眾黨團將對賴清德總統啟動彈劾案程序，預計23日程序委員會排案。不過吳子嘉認為彈劾沒用、上街頭才有用。對此，前立委郭正亮表示，彈劾的重點是過程，以彈劾為訴求，才可能催化群眾出來上街頭。

郭正亮。(圖/中天新聞)

針對在野黨將彈劾賴清德所引發的爭議，郭正亮今（22）日在中天節目「大新聞大爆卦」中表示，上街頭，如果不到紅衫軍的量，有用嗎？彈劾，很多都是知其不可而為之，可是會有政治作用。

廣告 廣告

郭正亮指出，彈劾的重點是過程，而不是2/3的投票，所以黃國昌是很聰明的，拉到520再來投票，就在這個過程來凌遲賴清德，「你要不要面對、說理由？」賴清德若想要早一點結束，那就來立法院說明。黃國昌就料到賴清德不會來，所以就每個縣市都搞群眾遊行、搞公聽會。

(圖/截自立院國民黨團臉書直播)

郭正亮認為，如果說彈劾不會過就不用搞，那民進黨怎麼不刪掉台獨？他說，台獨會過嗎？台獨會過才有鬼，為什麼台獨黨綱不拿掉？為什麼民進黨要留著？就是重點是政治動員的象徵符號，彈劾也是一樣。

郭正亮表示，彈劾就是懷疑，認為賴清德根本已經不適合當總統，是這個議題的動員。而且吳子嘉講的最終會有群眾才有用，搞不好就是這個過程才激出來的。他說，所以其實彈劾跟吳子嘉講的沒有矛盾，因為需要一個過程，可是如果沒有彈劾作為訴求，如何催化群眾出來？

賴清德。(圖/中天新聞)

郭正亮舉例，不要以為阿扁貪腐、紅衫軍就立刻出來。不是，中間經過一段時間，他也去過景福門抗議，當時雙方都在動員，立法院也是吵了很久。所以他覺得兩者沒有矛盾，如果沒有經過彈劾的動員，來指責賴清德的不適任，群眾出不來了。

郭正亮指出，他覺得黃國昌定在520是非常聰明，而且520剛好是賴清德任滿兩週年，所以是非常聰明的政治動員技術，非常正確。

延伸閱讀

禮讓謝龍介 陳以信退出國民黨台南市長初選

派誰出征？ 鄭麗文高舉謝龍介手：讓國民黨當台南市長

2026台南市長已明朗？沈政男：這局就是「她」的了