對賴清德「軟逼宮」？蔡英文突喊肅貪光電弊案 她揭背後意圖：英系舊勢力復活

前總統蔡英文日前再度透過「想想論壇」指出台灣光電發展應加強查弊，也須檢討、改進現行審查機制，防範舞弊風險。對此，國民黨發言人李明璇就在節目《新聞大白話》中批評，這就是做賊喊抓賊，認為綠能黑金溫床是在蔡英文八年任內養成的，現在跳出來指點賴清德，實際上就是是劍指賴清德執政無能。

李明璇指出，蔡英文現在跳出來高喊綠電反貪腐，彷彿高雄、台南那些光電包商、假環評、掏空土地的故事都跟她無關。實際上並非單純談論政策，而是對賴清德發動政治攻勢。她形容，蔡英文現在像是一個前任老闆對現任指指點點，要教賴清德怎麼開車，認為英系正準備對賴清德進行「軟逼宮」，是在做奪權的暖身操。

李明璇分析，蔡英文與舊勢力之所以此時出手，就是因為賴清德目前的執政狀況面臨四面楚歌的情況，在大罷免大失敗之後，民進黨內部擔心賴清德的低迷民調會拖累明年地方大選，因此除了蔡英文之外，黨內前朝要角如蘇貞昌、張景森也紛紛採取行動，形成一股圍堵賴清德的力量。

李明璇認為，賴清德現在面對英系、蘇系的壓力不僅無法反擊，同時綠能爛攤子、核能政策的自打臉、美國也不給面子、兩岸緊繃、國會衝突以及黨內派系互打，賴清德「完全沒有能力去反擊」，現在蔡英文居高臨下，英系老人們一個個站出來，就顯得賴清德的尷尬與無力。



