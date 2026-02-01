對輝達新總部充滿期待！黃仁勳：我會回來簽約
輝達執行長黃仁勳來台行程最後一站，在台北私廚宴請台積電高層。黃仁勳提到，過去一年是創紀錄的一年，也希望今年再創佳績。另位針對外界高度關注的輝達總部進度，黃仁勳也證實會親自回台灣，與北市府完成簽約程序，更說很期待見到台北市長蔣萬安。
輝達執行長黃仁勳：「昨晚我和所有合作夥伴的執行長共進晚餐，他們每個人都創下新紀錄，我真的為他們感到高興。」
輝達執行長黃仁勳，傍晚5點半來到他在台灣的最後一站，就是他的口袋名單、位在台北松山超難訂的私廚「鄒記食舖」，宴請對象正是台積電董事長魏哲家。
輝達執行長黃仁勳vs.台積電董事長魏哲家：「今晚就是一場慶祝，我們享受著彼此的陪伴，我們享用了美味的食物，我們還有抽獎活動，我們準備了一些非常棒的禮物，我和魏哲家度過了一個非常棒的夜晚。」
相信今年會是再次破紀錄的一年，而在新的一年，輝達也將在台北設立新的海外總部，黃仁勳也透露最新進度。
輝達執行長黃仁勳：「我很期待見到市長，因為我們有一個新的場址，市長真的幫我們確保了這個場址，我期待在這裡建立一個非常大的園區，你知道，我們成長的非常非常快。（你會回來與市政府簽約嗎），是的，我會回來簽約，當然會，（在台北國際電腦展之前還是之後），我不知道，但很快，一旦我知道我就會告訴你。」
對新總部充滿期待，而在餐敘結束之後，黃仁勳和魏哲家兩人也親自發送紅豆餅給現場所有粉絲。輝達執行長黃仁勳：「我一個人做不來，不要急不要急。」
黃仁勳有多親民，無論拍照、簽名來者不拒，還會和粉絲們聊上幾句，也難怪每每來台都會颳起旋風，大展魅力。」
