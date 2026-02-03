對輝達晶片不滿意？OpenAI阿特曼闢謠：願當長期大客戶

OpenAI執行長阿特曼。圖為他2024年1月8日出席世界經濟論壇（WEF）。路透社



AI晶片龍頭輝達對人工智慧新創公司OpenAI的千億美元投資傳出陷入卡關，原因是對方不滿意輝達的部分最新AI晶片表現。OpenAI執行長阿特曼週一（2/2）發文澄清，強調熱愛與生產全球最好晶片的輝達合作，不明白這些瘋狂的流言從何而來。

輝達（Nvidia）去年9月宣布，將砸下千億美元投資OpenAI後，原本預期可在數週內完成的談判卻已拖延數月之久，OpenAI期間還與超微半導體（AMD）等廠商簽訂協議，採購可與輝達抗衡的GPU產品，令外界好奇，雙方談判是否陷入僵局。

路透社稍早引述多名知情人士透露，OpenAI對輝達硬體在處理特定問題時，向聊天機器人ChatGPT用戶產生答案的速度並不滿意，從去年起一直在尋求替代方案，亦曾與Cerebras和Groq等新創公司洽談合作，以獲取加速推理運算的晶片。

然而，輝達執行長黃仁勳上週六（1/31）在台北駁斥與OpenAI關係緊張的報導，稱這樣的說法屬「無稽之談」，並表示輝達計劃對OpenAI進行大規模投資。

對於相關報導，阿特曼（Sam Altman）在社群媒體X平台發文表示：「我們熱愛與輝達合作，他們生產全球最好的AI晶片」，並期盼OpenAI能成為輝達的長期大客戶，「我實在不明白，這些瘋狂的流言究竟從何而來。」

路透社指出，作為ChatGPT的開發商，OpenAI之所以轉變策略，是因為其日益重視用於執行特定AI推理任務的晶片。輝達雖在大型AI模型訓練晶片領域仍處於領先地位，但推理晶片已成為競爭的新戰場。

