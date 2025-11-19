對輝達財報期待激勵美股 道瓊等指數皆收漲

▲受到輝達財報公布前之股價上漲激勵，美股主要指數週三皆收紅。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 市場關注AI晶片龍頭輝達（Nvidia），將於美股週三收盤後公布之季度財報，其股價在財報正式發布前，已收漲近3%，受此激勵，美股暫時止瀉，主要指數皆收紅。

綜合《CNBC》等外媒報導，身為科技股「七巨頭」之一的輝達，19日股價收漲約3%，分析師普遍預測，這家目前市值最大的公司，將在最新一季的財報呈現中，再次超越華爾街預期，其AI晶片和其他基礎設施的需求亦將推動銷售額強勁成長。

其他重磅股則表現參差，Google母公司Alphabet股價同樣抽升近3%，主要受其本週推出的新一代AI產品「Gemini 3」樂觀前景推動。

然而，對於AI領域的快速發展是否會迎來泡沫化、包含輝達在內的科技巨擘要花多久時間才能回收在AI領域的鉅額投資，也是許多投資人擔心的焦點，從而拋售科技股。此外，受聯準會（Fed）12月降息的預測降溫、比特幣跌破9萬美元等因素影響，也限制了美股漲幅。

19日收盤，道瓊工業指數上漲47.03點或0.10％，收46138.77點；那斯達克指數上漲131.38點或0.59％，收22564.23點；標普500指數上漲24.84點或0.38％，收6642.16點；費城半導體指數上漲119.00點或1.82％，收6670.03點。

