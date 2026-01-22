對醫療暴力抱持零容忍 逞凶施暴林嫌依法嚴辦

%E5%B0%8D%E9%86%AB%E7%99%82%E6%9A%B4%E5%8A%9B%E6%8A%B1%E6%8C%81%E9%9B%B6%E5%AE%B9%E5%BF%8D%E9%80%9E%E5%87%B6%E6%96%BD%E6%9A%B4%E6%9E%97%E5%AB%8C%E4%BE%9D%E6%B3%95%E5%9A%B4%E8%BE%A6

【民眾網許順德臺中報導】自殘的林姓男子在廿一日凌晨疑似不滿醫師治療，追打醫師不成，涉嫌毆打詹姓男護理師，造成造成護理師頭部外傷且有腦震盪現象；中市警六分局員警獲報馳往將逞兇林男逮獲，訊後依醫療法及傷害罪嫌送辦。

警方說，廿一日凌晨時分，林姓男子在手腕處自殘，由妻子陪同送進澄清醫院中港院區急診室，醫師診療時，疑似不滿醫師治療，起身追打醫師不成，還跑到門診外找人，詹姓男護理師向男子的妻子說明加壓止血等過程時，林男（廿五歲）突然衝回來，毆打詹姓護理師頭部，隨即被警衛及其妻等阻擋在門外。

急診科主任蔡哲宏表示，患者林男疑似酒後割腕，到院時情緒相當激動，不配合醫師治療，還起身要追打醫師，警衛當下到場處理，醫院也立即向警六分局報案。

蔡哲宏說，詹姓護理師是資深護理人員，當時看到患者手部傷口還沒來得及處理，向患者妻子說明治療流程，希望協助患者情緒能好好治療，詎料，卻遭暴力相向，院方嚴正譴責醫療暴力，將協助護理師提告，維護醫護安全及權利。

永福派出所警員在第一時間即趕赴現場，立即調閱相關監視器影像，並將林姓男子當場制伏緝捕，帶回派出所調查，警訊後依醫療法及傷害罪嫌移送臺中地檢署偵辦。

《圖說》永福派出所副所長廖錦祥說明警方處理過程。（記者許順德翻攝）