對醫藥發展貢獻傑出 中正大學蔡少正校長獲醫藥科技獎

中正大學校長蔡少正博士，榮獲臺灣生技醫藥界最高榮譽——第21屆李天德醫藥科技獎「卓越醫藥科技獎」。此獎專門表彰對醫藥科技發展有重大實質貢獻的傑出學者。蔡校長以其在「子宮內膜異位症」及「胰臟癌」雙領域的開創性研究獲此殊榮。

蔡校長表示，每個在醫藥科技領域深耕的科學家，都像一個努力耕耘一座「無界花園」的園丁，把辛苦研究得到的成果，無私的和所有人分享，一起為人類健康福祉貢獻心力。