對陣國共論壇？賴清德：不審預算、只顧國共合作對台是危險的

總統賴清德今（3）日率領外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫針對「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）召開記者會進行報告，適逢國民黨率團前往北京參與國共智庫論壇，賴清德表示並非刻意作比較，但可以供國人一個對比，同時再度呼籲在野黨團，不應該不審中央政府總預算與國防特別預算，只進行國共合作，強調「這對台灣是危險的」。

國民黨日前率團赴中參加國共論壇，賴清德表示，在野黨有自己的主張和路線，但這幾年台灣的國家經貿路線就是「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」，從前總統蔡英文到現在，台美簽訂了21世紀貿易倡議，最近也談完對等關稅，更與日本、英國、東南亞等多國簽訂投資及經貿協定，這表示台灣近10年來經濟路線是穩健地在推廣，讓我國經濟可以成為「日不落國」。

針對國共之間的交流，賴清德說，民進黨政府不僅重視台美或與世界各國的國際關係，也同樣重視兩岸關係，所以從蔡英文上任開始，她清楚講明「承諾不變、善意不變，不會在壓力下屈服，也不會走回頭路」，自己上任時也特別強調，希望經由交流對話來進行合作，達到和平共榮的目標。

他提到，從擔任行政院長期間自己就不斷強調，兩岸共同的敵人是天災、地變、傳染病，兩岸共同的目標則是創造兩岸人民的福祉，「只要中國正視中華民國存在的事實，也願意尊重台灣人民自由民主的生活方式，只要能夠對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，來創造和平共榮」。

賴清德說，近10年來民進黨政府對於兩岸路線持續保持善意，但也希望國際社會能夠看見台灣守護國家的決心，守護民主、守護主權不應該被解讀為挑釁，所以希望在野黨在進行國共交流的同時，也不能忘記身為國會最大在野黨，跟民眾黨結合主導著整個國會的應盡責任。

賴清德指出，推動國政是總統、行政院長、行政團隊的責任，監督是國會的責任，國會有義務去審查中央政府總預算這些福國利民的重大政黨，在野黨也有責任審議國防特別預算，「特別是在面對中國威脅的時候，不能夠不審中央政府總預算，也不能夠不審國防特別預算，只進行國共的合作，這對台灣來講是危險的」，認為台灣必須要有厚實的底氣，強大的國防安全力量，才有辦法進行兩岸的對等交流。

賴清德也重申，今天召開記者會並不是針對國民黨前往中國所進行的計畫做比較，但剛好可以提供一個對比，讓國人做清楚的辨識，到底是民進黨政府目前所推動的「攜手美國、攜手友盟走進國際」的經濟戰略對台灣比較有利，還是在野黨所推動的「二次西進」對國家比較有利，如果國人仔細了解去年的經濟成長率，或是蔡英文執政8年的經濟成長率，再對比馬英九執政8年的經濟成長率，「到底孰優孰劣應該會看得更清楚」。

