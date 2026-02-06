對陸配用「兩國論」台商課稅採「一中原則」蕭旭岑批綠雙標

國民黨副主席蕭旭岑（右）6日接受媒體人王淺秋專訪（左）。（摘自中廣新聞網）

民眾黨「陸配」立委李貞秀3日正式宣誓就職，但因其無法放棄中國大陸國籍，屢遭執政黨質疑違反《國籍法》相關規定，內政部長劉世芳更表態不提供機密以上文件。國民黨副主席蕭旭岑6日直言，李貞秀應對劉世芳提告瀆職。蕭旭岑也揭露，去看《所得稅法》跟《兩岸條例》。台商在大陸所得算「境內所得」，無法適用海外所得的免稅額，這難道不是「一中課稅原則？」他批，「收稅是一中，政治是兩國」，是典型的雙標與行政違憲。

蕭旭岑6日接受媒體人王淺秋專訪，談到李貞秀近日遭民進黨集中火力攻擊，蕭表示，根據中華民國憲法「一國兩區」的概念，李貞秀從「大陸地區」轉到「台灣地區」，並不涉及國籍問題，內政部卻主張依「國籍法」，這絕對不對，他並建議李貞秀狀告劉世芳瀆職，而且以後國民黨如果重返執政，一定要彈劾劉世芳這個迫害陸配的「惡劣政務官」。

廣告 廣告

此外，蕭旭岑還指出，根據陸委會官網上公告的新聞稿指出，台商在中國的所得、薪資收入匯回台灣時，仍應申報納稅，被視為境內所得，為什麼收錢時是「一個中國」，當沒有要收錢，要打擊政敵的時候，就變成「兩國」，迫害陸配？賴清德總統與行政院長卓榮泰是否要處分那些根據「一中原則」辦事，違反「新兩國論」的財政部關稅署官員？

蕭旭岑強調，在我國法律架構下，大陸地區不是「外國」。如果大陸是外國，那在北京賺的錢就是「海外所得」，應該適用海外所得的課稅標準，甚至有免稅額度。但現在不是，財政部是把大陸所得併入綜合所得稅課徵，這就是標準的「一中原則課稅」。

蕭旭岑痛批，民進黨政府非常虛偽。收稅的時候，大陸是「我國領土（大陸地區）」；要政治清算、要卡在野黨立委的時候，大陸就變成「外國」。如果內政部堅持李貞秀是「外國人」，那請劉世芳先去跟財政部長吵一架。要不要先把過去幾十年，台灣人在大陸工作被當作「國內所得」課的稅，全部退還給老百姓？妳們敢嗎？

【看原文連結】