對離島國軍表達最高敬意！中華郵政宣布春節勞軍「郵資打8折」 符合資格地區一次看

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

農曆新年即將到來，在國人安排假期的同時，仍有許多國軍弟兄在離島最前線保衛國家。中華郵政公司今日宣布，自27日至2月4日止舉辦春節勞軍包裹優惠活動，郵資按8折優待，歡迎多加利用；以表達對戍守金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區國軍將士的崇高敬意。

農曆新年即將到來，在國人安排假期的同時，仍有許多國軍弟兄在離島最前線保衛國家，圖為陸軍南竿守備大隊。（圖／總統府提供）

中華郵政公司說明，在前述期間寄往上述地區的國軍將士衣服、日用品及不易腐壞食品等包裹，除報值費等特種資費外，其餘郵資按8折優待，但以便利箱/袋、i郵箱取件、自郵領件、存局候領及單點多件等方式交寄者，則不再享優惠折扣。



中華郵政提醒，為維護包裹安全，民眾交寄時儘量利用郵政紙箱或自備紙箱妥為封裝，其堅韌程度安全無虞者方可交寄。包裹封面請用不褪色簽字筆寫明收件人服務地區之特種信箱號碼、郵遞區號及收件人姓名，如屬食品包裹，並請在封面註明「食品」字樣，以便郵局特別留意處理。中華郵政也提醒，寄件時請勿書寫部隊名稱或番號。



更多FTNN新聞網報導

手機取票太方便 郵局「領台鐵車票」服務明年喊卡

全民普發現金1萬！全台郵局今日開領 王國材視察讚：秩序良好運作順暢

防堵洗錢且沒人用！中華郵政明年停辦國際匯票

