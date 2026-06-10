對鞭刑看法？中選會副主委被提名人回應了

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▲沈淑妃說明鞭刑入法除人道疑慮國家還要付健保。（圖／翻攝自國會頻道YT）

[NOWNEWS今日新聞] 立法院內政委員會今（10）日審查中選會副主委與委員等3人被提名人，國民黨立委張智倫質詢副主委被提名人沈淑妃關於鞭刑入法的看法，她表示，除了有人道疑慮之外，是不是對其施以鞭刑，後續還要送去做治療，那國家可能還要付出相關健保經費支出，此外鞭刑在《刑法》中是主刑之一還是附加？哪些罪名應該要施以鞭刑，這些可能還要考慮。

對於對鞭刑入法的看法，沈淑妃表示，施以鞭刑，後續還要送他做治療，那國家可能還要付出相關的健保與經費支出。

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此外沈淑妃說，自己對鞭刑除了有人道疑慮外，個人是認為鞭刑在《刑法》中是主刑之一還是附加？哪些罪名應該要施以鞭刑？這可能還是要考慮罪刑相當還有平等原則，這是目前認為可能會有的幾個問題。

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