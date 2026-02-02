對飲料店留負評 狹路相逢談判破裂4打1

台北市松山深夜發生聚眾鬥毆案件。（圖／東森新聞）





台北市松山深夜發生聚眾鬥毆案件。雙方因為網路負評引發糾紛，狹路相逢，當街爆發衝突，四打一造成被害人背部、頭部及臉部多處挫傷，警方依聚眾鬥毆等罪嫌，移送北檢偵辦。

鬧事民眾：「我警告你。」

深夜巷弄內，鬧哄哄吵成一團，紅衣男子被包圍揪住衣領，但他試圖掙脫逃跑，直到抓準時機，就往一旁溜走。

事發就在北市松山區寶清街上，根據警方初步了解，疑似是這名男子曾經在嫌犯的飲料店留下負評，因此雙方結下樑子，沒想到就在1日晚上10點多，雙方巧遇，談判引發衝突。對方總共2男2女，將男子圍毆，造成他背部、頭部和臉部都有多處挫傷。

警方逐一盤查過濾身分及調閱周邊監視器，將涉案嫌犯全數查獲到案，依妨害秩序罪、傷害、妨害自由及妨害名譽等罪嫌，移送北檢偵辦。

