即時中心／林耿郁報導

昨（1）天晚間10點多，北市松山區寶清街一帶驚傳鬥毆事件，警方到場了解後雙方已經停手，不過詳細調查卻發現，竟然是因為一名黃姓男子，在網路上對某飲料店留下「負評」，慘遭店家2男2女圍毆。行兇的4人全被帶回警局，並移送法辦。

飲料禁評？據松山警分局資訊，昨晚22時40分許接獲110通報，指稱寶清街附近疑有打架情事，隨即啟動線上快打部隊及時應處，將嫌犯全數查獲到案，有效掌握狀況、防止事態擴大。

員警到場時，現場未發現持續衝突情形，惟現場仍有多名民眾聚集，警方遂逐一盤查過濾身分及調閱周邊監視器，將涉案嫌犯全數查獲到案。

經瞭解，係黃姓被害人因故對嫌犯曾女之飲料店留下網路負評，雙方今日於寶清街一帶偶遇商談未果，致遭曾女等4人（2男2女）毆打，造成被害人背部、頭部及臉部多處挫傷，全案依刑法妨害秩序罪（聚眾鬥毆）、傷害、妨害自由及妨害名譽等罪，移送台北檢察署偵辦。

松山分局重申，對於任何妨害社會秩序之行為，警方均秉持強勢執法、迅速應處原則，以維護轄區治安及市民安全。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／對飲料店留「負評」 北市松山深夜1男慘遭4人圍毆

