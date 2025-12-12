對馬杜洛加強施壓 美準備扣押更多委內瑞拉油輪

（中央社休士頓/倫敦/華盛頓11日綜合外電報導）6名知情人士今天表示，繼本週扣押一艘油輪後，美國準備攔截更多運載委內瑞拉原油的船舶，以加大對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的施壓。

路透社報導，這次扣押行動是美國首次攔截委內瑞拉的石油貨物或油輪。自2019年起，委內瑞拉一直受到美國制裁。此事發生之際，美國正在加勒比海南部地區進行大規模軍事集結，同時總統川普也在推動馬杜洛下台。

航運業消息人士指出，美國的最新行動已讓參與運輸委內瑞拉原油的船東、營運業者與海事機構提高警覺，許多人正在重新考慮是否按原計畫於未來幾天自委內瑞拉水域出航。

廣告 廣告

多名知情人士透露，預計未來幾週美國還將直接進一步介入，鎖定運載委內瑞拉原油的船隻，這些船隻可能也運輸過受美國制裁國家的原油，像是伊朗等國。由於事涉敏感，相關知情人士拒絕具名。

委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）沒有回應置評請求。委內瑞拉政府本週則表示，美國的扣船行動構成「竊盜」。

法新社報導，馬杜洛今天嚴厲抨擊美國扣押一艘委內瑞拉油輪，稱此舉是「海上劫掠」行徑，加劇華盛頓與卡拉卡斯之間的緊張關係。

馬杜洛在一場總統活動中表示：「他們綁架船員、竊取船隻，開啟了一個新時代，在加勒比海進行犯罪海上劫掠的新時代。」他又說：「委內瑞拉將確保所有船隻安全，以保障委內瑞拉石油在全球的自由貿易。」

被問到川普政府是否計劃進一步扣押油輪時，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）對媒體表示，不會透露未來行動，但指出美國會持續執行總統的制裁政策。

她說：「我們不會袖手旁觀，任由受制裁的船隻載運黑市原油橫行海上，其獲利將助長世界各地流氓及非法政權的毒品恐怖主義活動。」

一名知情人士指出，美國已彙整出一份目標名單，列出多艘受到制裁的油輪，作為未來可能扣押的目標。另兩名知情人士說，美國司法部及國土安全部已籌劃這些扣押行動數月之久。

委內瑞拉原油出口的減少或中斷，將使馬杜洛政府的財政陷入困境，因原油是委內瑞拉政府最主要的收入來源。

美國財政部今天表示，已對6艘超大型油輪及4名委內瑞拉人實施制裁，其中3人是第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores）的親屬。根據委內瑞拉國營石油公司內部文件與船舶監控數據，這些油輪近期曾在委內瑞拉裝填原油，至於新受制裁的船隻是否也在美國目前鎖定的攔截範圍內，目前尚不清楚。

近幾個月來，美國已在加勒比海及太平洋地區針對其所稱的毒品運輸船執行20多次打擊行動，造成80多人死亡。專家認為，這些打擊可能屬於非法的法外處決，美方則表示，此舉是為保護美國人免受其列為恐怖組織的販毒集團危害。

一名了解美國對委政策的消息人士透露，美方進一步扣押油輪的行動，目的在增加對馬杜洛政府的財政壓力。馬杜洛則聲稱，美國軍事集結目的在於推翻他，並掌控這個石油輸出國組織（OPEC）成員國的石油資源。

美國的新策略聚焦於所謂的「影子船隊」活動，這些油輪運送受到制裁的石油到中國，而中國則是委內瑞拉和伊朗原油的最大買家。消息人士又說，一艘油輪經常分別代表伊朗、委內瑞拉及俄羅斯執行不同的運輸任務。（編譯：張曉雯）1141212