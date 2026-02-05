對高中女兒伸魔爪！她拿「用過保險套」1原因被認自願…狼父判無罪

社會中心／綜合報導

台中一名就讀高中的少女，長期生活在繼父的不當對待之中。她指控，自國小六年級起便遭繼父侵犯，對方多次以兇惡語氣要求其配合，甚至出言威脅「不照做就動手」，並強迫她穿著性感內衣滿足其私慾。少女因長期承受暴力恐嚇而心生畏懼，曾嘗試向母親透露相關狀況，卻被回應「不要亂想」，讓她感到無助與絕望。最終在同學鼓勵下，少女決定設法蒐集證據，選擇以自身作為交換，試圖留下關鍵證明。然而法院審理後認為，該次性行為部分，尚難認定違反少女意願，因此判決無罪；但就繼父以肢體暴力與威脅手段，逼迫少女進行口部性行為部分，相關事證明確，最終依罪判處繼父有期徒刑4年6月。

少女在事發前曾傳訊給好友，悲憤表示不想再等了，打算「再犧牲最後一次」來取得含有繼父體液的保險套作為證物。示意圖非關本新聞事件。（圖／民視資料照）





檢警調查發現，少女在事發前曾傳訊給好友，悲憤表示不想再等了，打算「再犧牲最後一次」來取得含有繼父體液的保險套作為證物，並同步聯絡親生父親，相約隔日見面將她接走。然而，這段關鍵的對話紀錄雖證實了繼父的劣行，卻也成為法官認定「強制性交」難以成罪的依據。法官認為，少女在訊息中表現出對當晚發生性行為有高度預見性，且為了蒐證而選擇忍受，程序上難以排除其「自願配合」的可能性，因此在該次性侵指控中判處繼父無罪。

面對控訴，該名繼父在法庭上全盤否認強迫，辯稱行為皆屬自願，並反指少女供述不一。儘管爭議性蒐證部分未獲定罪，法官仍認定繼父長期利用父權地位，並以肢體暴力脅迫少女進行口部性行為，此部分惡行證據確鑿，最終依相關罪名判處有期徒刑4年6月；至於與少女發生性行為的部分，判決無罪。

