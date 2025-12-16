對高虹安二審感到疑惑 沈伯洋見高院理由：陳玉珍也不用修法了

高虹安二審結果出爐，貪污無罪，改依《偽造文書罪》判處6月，可易科罰金。（本刊資料照）

高虹安遭控在立委任內的貪污助理費案，不過她一審依《貪污治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，到了高等法院二審，今（16）日結果出爐判決逆轉，貪污無罪，改依《偽造文書罪》判處6月，可易科罰金。民進黨立委沈伯洋今po文表示，自己對此判決非常疑惑，看高院的新聞稿理由後，讓他傻眼直呼「陳玉珍也不用修法了」。

針對高虹安助理費案二審判決，沈伯洋今於臉書po文談及此事，指高等法院對於詐領部分，認為是偽造文書，「但最後卻說不構成詐領助理費。」他疑惑看了高院的新聞稿，結果理由是：「因為『立法院回覆高等法院』，說『助理費本來就是立法委員的』，所以『沒有貪污問題』。」

沈伯洋提到法院還說，「因為高虹安是第一次擔任立法委員，所以對制度不熟悉，沒有故意，是不小心的。」對此，沈伯洋傻眼直呼，「看來我刑法的書要改寫了。陳玉珍也不用修法了，以後只要立法院去法院作證，說助理費都是立法委員的就好。」最後他也反問「以前被判貪污的真的情何以堪。」

該篇po文曝光引發熱議，「原來國眾兩黨力挺的貪污除罪化就是這樣用的，垃圾的總合！」「怎麼感覺好像回到國民政府來台欺壓台灣人的感覺！」「換了人就換了法條，這國家到底怎麼了？」「非常誇張 助理薪資是要報稅的耶 這樣為權貴服務」「立法院是法官的老闆嗎？」「瞎！這個好扯，好好老實賺錢很難嗎？」

