對黨中央民調時程詫異 江啟臣籲：照協議走

國民黨2026台中市長提名「姐弟之爭」持續。立法院副院長江啟臣今（7日）針對黨中央日前發布的民調時程訊息表達詫異，直指該訊息與雙方簽署的協議內容有所出入，呼籲應回歸「白紙黑字」的協議來進行，別讓外界有做文章的空間。

江啟臣表示，他2月1日收到黨中央的提名協議後便慎重簽署並回傳，當時協議內容明確記載，應在在3月底前執行民意調查，且不公開民調日期與機構。但黨中央昨天對外宣稱民調將於「3月底最後一週（3月25-3月31）」進行，兩者明顯有落差，表達昨天看到訊息時相當詫異。

江啟臣：從未參加第二次協調

江啟臣指出「3月底前」與「3月底最後一週」的意義完全不同。他進一步指出，他僅參加1月16日的協調，從未參加所謂「第二次協調」，自然不存在達成所謂的3月25日至31日民調新時程共識。江啟臣表示，既然雙方都已經簽名畫押，就應照白紙黑字來進行。

江啟臣強調，唯有遵守制度，才能避免無謂的爭議，也不要給外界任何見縫插針的藉口。至於是否希望更改民調時間，他希望黨中央完全按照雙方所簽署的協議內容執行，不應該此時此刻指定所謂3月底前一週。

對於民調爭議， 楊瓊瓔表示尊重黨中央的提名機制，「要讓基層去安心，制度清楚」。台中市長盧秀燕則指出，既然江啟臣、楊瓊瓔都已同意採全民調，不如早點挑個黃道吉日，把民調辦一辦。

