對「小費免稅」無感！靠小費工作本就低薪 美底薪16年未漲

美國「小費免稅」政策引發爭議，不少低薪勞工無從獲益。（資料圖／達志影像Shutterstock）

川普「大而美法案」保障美國小費工作者享有「小費免稅」優惠，但在國內超過三成小費工作者，本來就低薪到不用繳稅，對於新政策相當無感。另外，聯邦政府的最低薪資已經16年沒漲，現在全美有19州政府決定從明年1月起自主加薪。

美國「小費免稅」政策引發爭議，不少低薪勞工無從獲益。（資料圖／達志影像Shutterstock）

美國川普政府提出的「小費免稅」政策引發廣泛討論，該政策允許小費工作者每年在聯邦所得稅申報時最多可扣除25000美元的小費收入。然而，專家與勞工指出，這項表面上對服務業員工有利的政策實則問題重重。一方面，約37%的小費工作者原本就不需繳納聯邦所得稅，使政策效益大打折扣；另一方面，美國服務業長期存在的低底薪問題才是根本痛點，聯邦規定的小費工作者最低薪資16年來維持在每小時2.13美元不變，遠遠趕不上通貨膨脹速度。

廣告 廣告

漢堡店服務生Colin Sheedy表示，這項政策其實只是為了讓雇主能繼續支付低於最低工資的薪資，並將負擔轉嫁給顧客，等於要求顧客替雇主支付員工的真正薪水。美國小費文化長期以來備受批評，許多雇主只願支付最低薪資，讓員工依賴小費作為主要收入來源。

政策與經濟分析師Nina Mast指出，美國是世界上唯一一個採用這種制度，強迫消費者替勞工薪資買單的國家，而把小費免稅寫進稅法只會讓這個制度更加惡化。根據規定，免稅小費必須是顧客自願給付，不能是服務費或自動加成小費，且年收入超過15萬美元或夫妻合併申報超過30萬美元的勞工將不符合資格。

內華達州約有25%的勞動人口從事小費工作，部分原因是博弈產業發達，賭場荷官的小費收入足以從這項條款中受益。漢堡店老闆Codi Bates認為，這項政策對他們影響非常大，是一個能大幅提高團隊實領薪資的好方法。

稅制政策中心共同主任Elena Spatoulas Patel強調，低收入家庭同樣無法受惠，因為他們本來就不用繳聯邦所得稅，卻還要在法案通過的同時，承受醫療補助與其他社會福利削減的雙重打擊。她進一步表示，幫助低收入勞工更好的方式是提高最低薪資，因為他們真正承受的問題是小費收入的高度不穩定。

按照美國聯邦政府規定，小費工作者最低薪資是2.13美元，加上小費後必須達到7.25美元，換算台幣不到230元。在萬物齊漲的時代，這個底薪標準卻16年沒變。1996年1月的2.13美元到了2025年11月，其實相當於約14美元的購買力，若以一年工作280小時計算，年薪卻反而被腰斬，從將近4500美元降到稅前僅略高於2000美元。

為解決這個問題，地方政府決定自救漲薪。根據非營利勞工維權團體「全國就業法計畫」報告指出，從明年1月1日起，全美19州將提高最低薪資到至少15美元。然而，對許多勞工來說，在生活成本居高不下的地區，這波加薪恐怕仍是杯水車薪。

更多 TVBS 報導

川普親自接耶誕熱線！ 笑稱「不會讓壞耶老滲透美國」

川普祝聖誕快樂「包括激進左派敗類」 接聽孩童來電狂說政治哏

川普欽點「宏都拉斯總統候選人」確定當選！國會議長拒認

阿斯夫拉當選宏都拉斯總統 美國務卿：有助遏止非法移民

