對「少子女化辦公室」改口遭質疑 石崇良回應黃國昌

衛福部長石崇良。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

衛福部長石崇良昨於立院接受民眾黨立委黃國昌質詢時，坦言「確實沒有成立少子女化對策辦公室」，但下午卻發聲明稱政策層級及整體策略已納入中央規劃，將持續配合行政院政策方向，遭質疑改口，黃國昌昨晚砲轟，看見石崇良為了總統賴清德繼續拗，代表賴已容不下實話。石崇良今（8日）表示，當初有過任務性編組討論，隔年提高到行政院層級後，就轉型配合政院。

石崇良今上午出席立法院衛環委員會排審人工生殖法修正草案，會前接受媒體聯訪，對於昨遭質疑對少子女化辦公室改口，黃國昌質疑硬拗，石崇良說，在少子女化的對策討論過程中，往往需要跨部會共同的合作研商跟努力，因此，在民國106年期間，為了提出有關衛福部相關對策，有過任務性的編組去做討論。

廣告 廣告

石崇良指出，到了隔年，整個對策提高到行政院的層級之後，衛福部就轉型配合行政院的相關會議或對策計劃擬定來搭配。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

F-16失事沒防撞系統 顧立雄：今年底開始擴裝

石崇良改口少子女化辦公室已拉高到院層級 黃國昌：容不下實話的賴清德