嘉義市政府／圖取自google地圖





行政院會今(20)日通過「院版」財政收支劃分法修正草案，嘉義市府指出，以往計劃型補助並不如人意，尤其是鐵路高架化及高鐵聯外輕軌等承諾，目前都是跳票中，除對院版財劃法修正案不樂觀，也建議對中央提出4點建議。

市府指出，院版財劃法修正案在垂直分配上，統籌款由8874億降為8213億，減少661億元，一般性補助款由2501億元降為1421億，減少1080億元，另計劃型補助款擬編列2368億元。

市府表示，以往中央對嘉義市的計劃型補助並不如人意，尤其是鐵路高架化中央全額負擔及高鐵聯外輕軌等重大建設的承諾，目前都是跳票中。在統籌款減少、一般性補助款降低，而計劃型補助款的承諾一再跳票，且在水平分配上目前又無提供數據及試算表，因為此嘉義市對於行政院版財劃法修正案並不樂觀。

廣告 廣告

嘉義市府希望中央能考量土地小、人口集中的地理環境特性，達到區域均衡發展的目標。建議財劃法的修正應提撥一定比例平均分配各地方政府；重新檢視收支，釐清中央地方權利義務，中央請客，中央負擔；一併檢討一般性補助款及計劃型補助款之分配；應給予省轄市額外比例加權。



更多新聞推薦

● 對「政院版」財劃法修正案不樂觀 嘉義市府提4點建議