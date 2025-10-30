對「鄭麗文主席」期許 朱立倫：要能「任勞、任怨」與「任謗」

國民黨主席朱立倫。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨主席朱立倫昨在中常會重申黨「親美、友日、和陸」缺一不可，那永遠要以中華民國為本？被解讀是向下任主席鄭麗文喊話。朱今澄清，這不是個人或朱立倫的路線，是整個國民黨黨章、黨綱裏面長期來就這樣走的。

朱立倫表示，「親美、友日、和陸」本來就是國民黨多年來一貫政策，是國民黨創黨精神，幾十年來國民黨都以捍衛中華民國、一切以中華民國為本，這是我們國民黨所堅持的。

談到明天將總辭，被鄭麗文稱「寧可把朱立倫這個動作視為善意」，內涵質疑用心。朱立倫說，上週有跟鄭提到，總辭是建立一個好的制度，給新任主席最大尊重與空間，讓新主席可決定哪些人要留任、哪一些要新派。

廣告 廣告

至於地方黨部主委也總辭，朱立倫說，有跟跟鄭麗文一一交換意見，相信很多優秀的地方黨部主委，大部分會留任。

至於對鄭麗文期許，朱立倫表示，上週跟鄭麗文見面時特別提到，故總統講經國曾說「任勞任怨」，但最難的是「任謗」，擔任黨主席要「任勞任怨」與「任謗」。

朱立倫說，因為不同意見、想法在黨內是非常普遍。那常常大家就會有很多很多誤會、謠言、指控，當主席的就是要承受；擔任黨主席是一個非常辛苦的工作，不但要全力支持，也給她最大的祝福。

更多太報報導

來不及了！「萊爾校長」新媒青年已各有人生規劃 「朱人鄭用」構想恐落空

藍北市大同區黨代表應選5席卻當選6人 市黨部：因婦女保障阻斷其他當選機會

鄭麗文黨務人事兌現集體領導？陳學聖：必然抉擇「也要對原支持勢力有安排」