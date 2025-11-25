對 2026 藍白合作持保留態度 蔡壁如：地方選舉應以實力為原則

蔡璧如25日上網路節目《中午來開匯》接受資深媒體人黃光芹專訪。 圖：CNEWS匯流新聞網提供

[Newtalk新聞] 針對明年地方選舉，藍白是否能有效合作是大家關注的焦點，前民眾黨立委蔡璧如今（25）日接受專訪談到藍白合時，坦言對此不樂觀。她直言，政黨之間原本就是既競爭又合作的關係。而小黨要永續經營，一定要掌握縣市政府的行政權，才能實現政黨理念，才能為民服務。

蔡璧如今日上網路節目《中午來開匯》接受資深媒體人黃光芹專訪。關於藍白合，蔡璧如表示，所謂國民黨與民眾黨的藍白合，她覺得應該正名為「合作」，雖然有人說過，她是民眾黨裏可能跟鄭麗文最熟悉的人，但自己很清楚，自己就是民眾黨的人，而政黨之間原本就是既競爭又合作的關係，該合作就合作，該競爭就競爭。而有些選舉，政黨應該要合作，要翻轉現有政治版圖，

蔡璧如表示，國民黨與民眾黨合作，要先能夠在彼此之間取得信任，而關於明年地方選舉藍白合，她則坦言沒那麼樂觀。她表示，地方選舉不像總統大選，可以以大局為重，某些程度上彼此退讓。她說，地方選舉，縣市長就是一個行政權，所以地方選舉基本上說穿了，就是實力原則。

她也以新竹市、嘉義市為例，質疑禮讓機制。蔡璧如表示，新竹市本來就是民眾黨執政，而她當然希望新竹市能夠延續執政，新竹市也是民眾黨支持度最高的地方，很多年輕人都支持民眾黨。至於嘉義市，因為現任市長已是兩任了，也應該是一個重新的開始，可以有重新的思考。目前民進黨已經推出了立委王美惠競選市長，國民黨與民眾黨的人選，應該就是可以大家坐下來商議的。

蔡璧如表示，綜觀近30年下來，台灣第三黨在生存上確實很不容易，尤其小黨在立法院沒有席次，就可能泡末化了，例如新黨、親民黨到時代力量、台灣基進黨等。尤其是時代力量，在第3次的大選裡頭，根本沒有過5%的門檻，相信大部分的民眾，都已經慢慢忘記有時代力量這個政黨了。

她認為，小黨要永續經營，民眾黨一定要在地方的行政首長上面取得席次，才能有機會為人民服務，只有行政權才能夠展現你對人民服務的理念。

