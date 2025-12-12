對1.25兆國防預算有疑慮？ 民眾黨民調：6成民眾認2027兩岸不可能開戰

民眾黨立法院黨團召開「請賴總統到國會進行國情報告」民調記者會。陳祖傑攝



針對總統賴清德宣布未來8年將編列1.25兆元的國防特別預算，而且示警中國以2027完成武統台灣的準備為目標，民眾黨立法院黨團今（12/12）天公布最新民調，顯示有65.3%的受訪者認為不可能，副總召張啓楷表示，連民進黨支持者都有61.4%認為不可能，這是非常重要的指標，賴清德以「2027兩岸開戰」為基礎編列1.25兆特別預算，全民都有疑慮。

民眾黨團今天召開「請賴總統到國會進行國情報告」民調記者會，副總召張啓楷表示，第1題「賴清德總統說，中國以2027完成武統台灣的準備為目標，加速侵略台灣的軍事整備。請問您認為兩岸在2027發生戰爭的可能性有多高？」結果高達65.3%的受訪者認為不可能，其中更有24.8%認為「完全不可能」，顯然人民相信美國總統川普、不相信賴清德；以政黨傾向來看，連民進黨支持者都有61.4%認為不可能，這是非常重要的指標，賴以「2027兩岸開戰」為基礎編列1.25兆特別預算，全民都有疑慮。

民眾黨立法院黨團召開「請賴總統到國會進行國情報告」民調記者會。民眾黨團提供。

張啓楷說明，民調第2題「賴政府115年度已經編列9495億國防預算，現在又宣布要編列1.25兆軍購特別預算，請問您是否支持？」民調結果顯示高度分裂，有44.3%支持、45.2%不支持，特別其中有31.1%是完全不支持；從年齡層與學歷分層來看，年輕人與學歷越高者普遍不支持；而民進黨支持者有83.9%支持，和在野黨、中間選民呈現高度分裂。

民眾黨立法院黨團召開「請賴總統到國會進行國情報告」民調記者會。民眾黨團提供。

張啓楷表示，民調第3題「您認為該如何維護台灣安全？應加強軍備、展現決心，或釋出善意、尋求對話？」結果有過半數受訪者支持尋求對話，就像童話故事「北風與太陽」，當兩岸惡意螺旋漸升，台灣過半民眾選擇善意與對話，這同時也是民眾黨長久以來的主張，民眾黨支持合理提高國防預算、加強自我防衛的同時，呼籲政府也要向中國展開善意交流與對話。

張啓楷認為，民調結果明確顯示，不論從年齡、學歷到政黨傾向，只有民進黨支持者和大家不一樣，代表賴清德打恐嚇牌「芒果乾」，台灣多數人沒被嚇到、不相信2027兩岸會爆發戰爭；更重要的是過半民眾希望兩岸展開交流對話，因此民眾黨將提案邀請總統國情報告、而不是來單口相聲，希望賴清德跟台灣全民溝通，而不是只向外媒投書。

民眾黨立法院黨團召開「請賴總統到國會進行國情報告」民調記者會。民眾黨團提供。

黃國昌說明，社會對1.25兆特別預算看法高度分裂，民調進一步問「請問您贊成賴清德總統到國會，針對1.25兆軍購特別預算，進行國情報告說明，並回答立法委員的提問？」贊成的比例高達66.6%、不贊成的比例只有24.4，相差懸殊；以年齡分層，基本呈現越年輕者贊成比例越高；教育程度方面，教育程度越高者越支持。以政黨傾向調查，台灣民眾黨支持者贊成比例90.3%，中國國民黨支持者有79.2%，民進黨支持者贊成比例54.4%，三黨都過半。

民眾黨立法院黨團召開「請賴總統到國會進行國情報告」民調記者會。民眾黨團提供。

黃國昌強調，無論年齡、教育、政黨傾向，民意都一面倒，若民進黨還要拿憲法法庭當擋箭牌，台灣人不會買單，「總統本來就有義務應立法院的要求到國會進行國情報告」這段話是賴清德在2024年大選對人民的承諾，請賴履行自己過去承諾。

