對2028還有想法？柯文哲喊「把該做的做好」：2026先過去再講

民眾黨前主席柯文哲今天（2日）前往立法院參加民眾黨團晨會，引發關注。面對媒體提問，是否對2028仍有想法？柯文哲回應，「2026先過去再講，把2026該做的事做好，再想以後的吧。」

柯文哲。（圖／中天新聞）

柯文哲今天為了民眾黨立委陳昭姿想要在立院推代理孕母入法進行請託，上午先到國民黨團拜會，立法院會結束後，柯文哲轉往民進黨團總召柯建銘處。柯建銘受訪時透露，柯文哲也將拜訪民進黨團，兩人今天先進行單獨會面。

柯文哲拜會國民黨立院黨團。（圖／中天新聞）

柯文哲表示，作為民眾黨當中的重要人物，若民眾黨在選舉上有需要，他當然義不容辭。明後兩天他會前往嘉義，「我們說在最困難的時代，推出最好的人才，我也認為以張啟楷的學習經歷，包括在立法院的表現、過去的資歷，是當嘉義市長最好的選擇，這毫無懸念吧？」

柯文哲赴立院參加黨團晨會。（圖／中天新聞）

柯文哲說，我們就是努力去做好自己認為該做的事，有需要他輔選的地方，他當然會去了，就沒有什麼特別地方。至於2028，「講還是那句話，2026先過去再講吧，我就把2026該做的事做好，再想以後的吧。」

