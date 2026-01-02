對2028還有期待？ 柯文哲自爆被傅崐萁嘲笑「這句話」很尷尬 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

前民眾黨主席柯文哲今（2）日前往立法院民眾黨團召開記者會，針對外界關注其是否再戰2028總統大選，柯文哲表示，身為民眾黨重要人物，對於黨內選舉、輔選責無旁貸；至於2028則語帶保留，沒把話說死，僅稱「2026先過去再講，把該做的事做好，再想以後」。

柯文哲赴立法院遊說各黨立委支持由民眾黨立委陳昭姿力推的《人工生殖法》。針對在野黨在立院通過法案，執政黨卻不執行所導致的朝野僵局，柯文哲直言，「今天台灣所有的問題，只在總統賴清德一念之間」。

柯文哲透露，立法院國民黨團總召傅崐萁近日曾去拜訪他，但帶著嘲諷的表情問「你對民進黨還有期望？你還想跟他們合作？」讓人感到非常尷尬。他質疑，民進黨先前在花蓮對傅崐萁發動大罷免，現在卻期望傅能跟民進黨完全合作，這就是問題所在。

而賴清德元旦表示在野發動彈劾是浪費時間，柯文哲反嗆，賴清德搞大罷免大失敗，當然會反彈，這時候才怪在野搞彈劾。他甚至說，立法院民進黨團總召柯建銘自稱被拿來祭旗，柯建銘趕快把責任抖出來，「最有權力的人應該要負起最大責任，今天台灣的問題，就在賴清德一念之間」。

另外，柯文哲將在明後日赴嘉義輔選，但上週替民眾黨主席黃國昌助選時，背景布條寫「台灣我來了」，讓外界解讀柯對2028仍有想法。對此，柯文哲表示，作為民眾黨重要人物，黨內選舉有需要，當然義不容辭，他會努力做好自己認為該做的事情，有輔選當然會去，沒有什麼特別。

至於是否再戰2028？柯文哲則沒把話說死，「2028還是那句話，2026先過去再講，先把2026 該做的事做好，再想以後的吧」。

照片來源：翻攝自民眾之聲直播

