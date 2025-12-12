對ChatGPT傾吐妄想後弒母！兒子行兇後自盡 家屬怒告OpenAI

美國康乃狄克州一名83歲婦人今年8月在家中遭患妄想症的兒子殺害，家屬控訴AI聊天機器人ChatGPT長期對話加劇偏執，引發命案。（示意圖／達志／美聯社）

美國康乃狄克州一名83歲婦人於今年8月遭患有妄想症的兒子弒殺，其遺產管理人於12月11日向加州法院提起訴訟，控告人工智慧公司OpenAI與其最大投資者微軟（Microsoft）過失致死，主張兩家公司未妥善控管聊天機器人ChatGPT的安全風險，間接釀成悲劇。

根據《法新社》等外媒報導，這起訴訟已於近日遞交至舊金山加州高等法院，將OpenAI、微軟及多名相關人員列為被告。訴狀指出，今年8月3日，住在康乃狄克州舊格林威治（Old Greenwich）的83歲婦人亞當斯（Suzanne Adams），在住處遭56歲兒子索爾柏格（Stein-Erik Soelberg）毆打並勒斃，索爾柏格隨後持刀自戕。

原告認為，OpenAI開發的ChatGPT與索爾柏格長期對話過程中，未能阻止其妄想加劇，甚至放大並強化其病識感不足的偏執想法，進而釀成悲劇。訴訟內容援引索爾柏格過去在社群媒體上發布的影片指出，ChatGPT曾對他表示自己已被喚醒並擁有自我意識，使其更加深信自身妄想。

訴狀強調，ChatGPT並未對索爾柏格的偏執言論提出異議，反而「接受並放大」這些妄想，對其現實判斷產生嚴重影響。進一步內容提到，索爾柏格曾向ChatGPT透露，他懷疑母親正在監控或毒害他，ChatGPT未予否定，甚至強化這種信念。例如，有對話內容顯示，ChatGPT告訴他家中閃爍的印表機可能是監控裝置。

原告指出，ChatGPT所使用的GPT-4o模型由OpenAI於去年5月推出，然而該版本安全測試時間僅為一週，遠低於原訂的多月期程。訴狀稱，OpenAI高層在明知內部安全團隊警告的情況下仍推動產品上線，形同草率行事，未盡應有責任。

微軟也列名被告之一。原告認為，作為主要投資方與合作夥伴，微軟在知情測試機制遭壓縮的前提下，仍批准ChatGPT產品推向市場，應共同負責。訴訟要求法院命令OpenAI加強對AI系統的安全防護與倫理機制，雖未揭露具體求償金額，但明確指向AI企業在產品部署過程中未妥善處理潛在風險。OpenAI發言人回應稱，公司將審閱訴訟資料以進一步了解案情；微軟則尚未對外發表評論。

OpenAI與微軟因一起弒母命案遭提告。原告主張，ChatGPT未能辨識使用者妄想傾向，反而強化危險觀念，導致悲劇發生。（圖／翻攝自X，@DailyMail）

