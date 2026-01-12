對Fed主席遭查無感？ 道瓊、標普指數收盤再創新高

紐約證交所交易員在聯準會主席鮑爾出現在電視螢幕上時，繼續工作。美聯社



美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到美國司法部傳票的消息一出，美股週一（1/12）開盤走低，但在零售龍頭沃爾瑪及部分科技股帶動下，主要指數自盤中低點反彈，標普500指數與道瓊工業指數雙雙創下歷史新高，顯示投資人對鮑爾遭刑事調查的反應平淡。

標準普爾500指數小漲10.99點或0.16%，收6977.27點；道瓊工業指數上漲86.13點或0.17%，收49590.20點，兩大指數盤中均創下歷史新高，並以收盤價刷新紀錄。那斯達克指數上揚62.55點或0.26%，收23733.90點；費城半導體指數揚升36.06點或0.47%，收7674.84點。

鮑爾（Jerome Powell）週日晚間罕見以聲明影片證實，聯邦檢察官已針對聯準會辦公大樓翻修展開刑事調查，他批評這是總統川普（Donald Trump）試圖影響貨幣政策的又一舉措，並表示不會對此屈服。鮑爾的主席任期將於今年5月屆滿。

財經媒體CNBC指出，美股去年對川普施壓聯準會的舉動多持漠視態度，因聯準會仍在通膨趨穩之際連續降息3次。但市場普遍預期，聯準會本月稍晚將暫緩降息，以觀望新年通膨態勢與經濟發展。川普已明確表示，希望聯準會持續降息。

由於市場樂觀預期沃爾瑪（Walmart）即將納入納斯達克100指數，股價上漲3%，同步帶動消費類股上揚。Palantir則在花旗調升評級後股價上漲1%，帶動部分科技股走高，超微半導體（AMD）與甲骨文（Oracle）股價亦同步攀升。

