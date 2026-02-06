對YouTuber自謙過氣感到傷心 聖結石：我失去的已經夠多了

面對有部分大咖YouTuber自謙自己過氣，聖結石近日在Threads貼文，提到自己對此感到相當傷心。（翻攝自聖結石IG）

擁有百萬訂閱的YouTuber聖結石，自從頻道流量大幅下滑後，這幾年已經沒有持續更新頻道，而近期也有不少大咖YouTuber認為，YouTube平台的整體流量持續下滑，有不少人開始自稱「過氣了」。對此，聖結石在社群媒體po文談及此事，坦言自己對此感到相當傷心，「我失去的已經夠多了，難道連這個名號都要奪走嗎？」

面對有部分大咖YouTuber自謙自己過氣，聖結石近日在Threads貼文，提到自己對此感到相當傷心，「我失去的已經夠多了，難道連這個名號都要奪走嗎？」他還整理出「過氣前輩」的經驗分享。

聖結石提到過氣的好處共有10點，包含很少無效社交；想利用你的人少了很多；不用再焦慮流量與炎上熬夜到天亮了；身體健康狀況變得更好了；可以不用戴口罩自由自在的走在街上；有時間與心力可以學習新事物；煙、酒、糖等成癮性物質需求斷崖式下降；終於能分辨哪些人是真正的朋友與重要的人；人生擁有過超精采的經歷可以當作談資；可以做回一個「人」了，而不是「商品」。

不過同時，聖結石也坦言需要面臨的挑戰，像是必須忍受社群上無止盡的嘲笑；必須習慣去到一個地方但自己不受到過往的重視；以前你的粉絲後援會變成別人的粉絲後援會；自己不再是舉手投足都充滿影響力的那個自己；一路上的心路歷程只有自己能懂，這世上沒有第二個人能理解的孤獨感。

