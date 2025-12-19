導入多車道螺旋圓環設計 台南新營圓環分流更明確

（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市政府今天表示，市府改造新營圓環，透過標線明確分流，減少車與車、車與人碰撞風險，也是台灣市區首座螺旋圓環。

南市府交通局今天指出，新營圓環導入多車道螺旋圓環（Spiral Roundabout）設計理念，透過道路標線分配人行、車行空間，讓行經新營圓環車輛進入環內前明確分流，以更安全、更有秩序方式匯入或匯出圓環，提高環形交叉安全性和效率。

交通局說明，圓環內路肩採附設裙環（Apron）設計，引導小車駕駛在車道空間行駛，也可讓大車壓駛；車道配置採螺旋線形，搭配指向線，引導車流由外側車道駛離圓環，尖峰時段可消化更多車流。

此外，車輛進出圓環處繪設分向槽化線及讓路線等，強化行車秩序，增加行車視距，清楚看見行人，停讓行人優先通行；另考量圓環周邊商辦社經活動需求，在不影響人行空間及行車安全下，外路肩規劃停車格位與管制。

緊鄰新營圓環的中正路段兩側設有2座公車停靠站，有黃支線、棕支線及小黃公車等公車路線，在圓環標線優化改造下，重新調整道路標線，新闢人行空間及畫設公車彎，讓公車停靠不再影響車流。

交通局表示，新營圓環位處多條主要道路匯聚節點，聯繫新營火車站、轉運站、市場、行政機關及柳營區等，圓環周邊也有銀行、商辦及商家，新營圓環交通動線優化，有助於提升交通安全。（編輯：龍柏安）1141219