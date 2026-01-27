導入新竹通APP 交通事故申請一機搞定

竹市警政服務整合進駐新竹通APP。





為進一步提升市民生活便利性，並加速交通事故發生後相關資料申請流程、減少民眾來回奔波時間，市府今(115)年起正式將警察局交通隊研發的「交通事故案件申請平臺系統」導入新竹通APP，完善智慧交通服務體系，象徵新竹市從生活消費到警政服務全面整合，邁向「一機在手、全程無紙化」的數位治理新時代。

警察局長陳源輝表示，隨著新竹通APP下載量與使用率持續攀升，警察局也同步擴充警政數位服務內容，將「交通事故案件申請平臺系統」正式納入其中。從相關統計數據顯示，市民於交通事故發生後，對於事故處理流程與相關資訊具有高度需求，透過系統整合至新竹通APP，可有效簡化申請程序，提供更便捷、友善且人性化的一站式服務。

警察局表示，此次推動系統整合並非憑空決策，而是基於累積的數據民意。根據新竹市警察局「交通事故案件便民服務網」統計，自民國113年8月13日至去(114)年12月31日止，約16個月期間，民眾透過網路申請交通事故相關資料的總件數達3萬610件，平均每月約1,800至1,900件，顯示市民對「線上申辦」服務具有高度依賴與接受度。

警察局指出，進一步分析3萬餘筆申請資料，其中以申請「初步分析研判表」為最大宗，共16,142件，占總申請數約52.7%；其次為「現場圖照片」，計14,468件，占比約47.3%。數據顯示，民眾於交通事故發生後，最迫切的需求在於釐清肇事責任，以利保險理賠或法律程序，以及還原事故現場狀況。過去一年半以來，便民服務網已有效分擔大量臨櫃申請人力，隨著服務進一步升級整合至「新竹通APP」，預期將可服務更多市民，讓警政數據應用更即時、更便捷。

警察局說明，透過全新整合的新竹通APP，市民只需掃描事故聯單上的QR碼，或直接進入APP點選「申辦服務/警察局交通事故案件申請」，即可申請包括交通事故現場圖、現場照片及初步分析研判表在內的「全般案件（含A1、A2、A3）」相關資料。待系統完成審核後，民眾即可透過雲端直接下載所需檔案，全程無須親自到場辦理，真正落實「免出門、無紙化、真Easy」的智慧警政服務承諾。

