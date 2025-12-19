導入智慧科技強化救災效能 台南消防「全面升級」打造韌性安全城市

記者林昱孜／台南報導

導入智慧科技強化救災效能，台南消防全面升級打造韌性安全城市。（圖／台南市消防局提供）

台南市消防局持續精進公共安全治理，透過全面防火防災宣導、更新消防裝備器材、提升緊急救護品質，並結合智慧科技與民力協勤體系，強化整體防救災量能。在《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查中，台南市於「消防公安」項目榮獲六都第一名，充分展現市民對消防專業與城市安全治理成果的高度肯定。

消防局積極推動防火教育，114年截至11月共辦理1857場校園、社區及社福機構宣導，並擴大辦理防範一氧化碳中毒居家訪視近5000戶，截至目前均無燃氣熱水器一氧化碳中毒死亡案件。同時加強公共場所消防安全管理，工廠危險物品查核逾千家，持續輔導業者改善，降低潛在風險。

導入智慧科技強化救災效能，台南消防全面升級打造韌性安全城市。（圖／台南市消防局提供）

市府今年投入逾2.5億元汰換老舊消防車輛及搶救裝備，並全面導入消防救災機器人、AI火災影像辨識、智慧派遣系統、紅外線熱顯像無人機及數位化災情平台等科技設備，使指揮調度更即時精準，也保障消防人員救災安全、合理行使退避權。今年特搜大隊支援花蓮縣光復鄉堰塞湖災害，成功完成多處搜索並救出受困民眾，展現專業救援實力。

此外，消防局持續擴大義消、志工與民間救難團體參與，台南市「每十萬人義消人數比」蟬聯六都第一；緊急救護量能亦不斷提升，到院前心肺功能停止存活率逐年成長，救護E化系統更榮獲亞洲救護競賽佳績。市長黃偉哲表示，市府將持續投入消防資源，結合科技與人力，打造更安全、更具韌性的台南城市。

