導入科技 紅瓦厝國小校園零破口

紅瓦厝國小建置校園「得來速」車道，紓解上、下學交通大打結景象。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕歸仁報導

台南市紅瓦厝國小八日將安全教育發展成動態藝術表演課程，小舞者們透過肢體演繹出搭公車、水域和防災等安全議題，相當傳神又具創意，圓滿了安全教育月校園零破口的宣導，更運用數位科技解決校園安全難題。教育局長鄭新輝指出，如此的安全教育創新模式，可提供各校參考。

八日在紅瓦厝國小的一場別開生面安全教育月宣導活動，展現學校結合科技與在地文化的特色，建構「無圍牆」的校園安全網，打造學生、家長及社區居民沉浸式的安全教育體驗，可說是全國安全教育新典範。一直有藝術小學之稱的紅瓦厝國小，是全國首創的「無圍牆」學校，雖然面臨校園安全上的挑戰，但學校將此轉化為獨特的教學特色，透過安全教育將校園與社區緊密連結，讓安全教育不再只是口號，而是落實在生活實踐。

鄭新輝指出，紅瓦厝國小推動安全教育的創新模式，不僅將理論與實作結合，更積極引入專家學者、社區耆老與家長會成員共同參與，共同建構一個兼具教育力、智慧力、科技力與生活力的安全教育網絡，這項教育模式足為各校參考。校長陳沅則表示，學校自二００四年創校以來，有「平民化的藝術小學」與「開放化的公園學校」之名，不過無圍牆的設計也帶來潛在風險，屢造成汽車無預警地駛入、流浪漢夜宿等亂象，為解決安全困境，全體師生親動起來，建置校園「得來速」車道，紓解上、下學交通大打結景象。