導入興建高科技總部與百貨工程標準 「利晉・崧喆」以營建實力寫下家的承諾
（記者張芸瑄／綜合報導）在台灣建築市場中，「營建起家」始終是購屋族衡量安全與品質的重要關鍵。如同潤泰、大陸建設等大型營造體系，成功將長年累積的工程實力轉化為住宅品牌信任，擁有近一甲子營建經驗的利晉工程，將興建企業級工程標準導入台北市住宅代表作「利晉・崧喆」，讓營建專業不再只存在於科技總部與百貨地標，更是真正回到「家」的本質。
利晉長期深耕高規格工程領域，2024 年《天下雜誌》2000 大企業調查中，於工程承攬類名列第 23 名、服務業第 198 名，在 Top 5000 大型企業評比中更位居營造業第12 名。60年的實力累積承攬案件超過 262 件，橫跨全台企業總部、精品百貨、科技廠辦、物流中心、文化與醫療建築等多元領域。其代表性工程包含富邦人壽 A25 大樓、華南銀行總行大樓、富邦美術館、蘭陽博物館、BELLAVITA 精品百貨、南亞科 5A 公用廠、精材科技廠房、緯創資通、緯穎科技、富邦媒（momo）北中南物流中心，以及慈濟醫院、聖保祿醫院醫療大樓等，對結構安全、施工精準度與工期控管的要求，遠高於一般住宅，也成就利晉專業的品牌信譽。
利晉將興建「企業級施工管理」回饋至住宅市場。更因長期服務高規格企業客戶，更清楚什麼樣的結構與施工細節，才能真正經得起時間考驗。利晉堅持「不量產、不複製」，在以客戶的角度前提下，僅選擇條件成熟、具長期價值的基地推案，確保每一件住宅作品都能維持與大型工程一致的品質標準。過往與子公司推出的「利晉曙光」、「利晉學府」、「弘新花園廣場」、「磐龍」等住宅作品，即以堅實結構、最高品質與選材細節，成為竹科與在地自住客戶的首選。其中，不乏長期與利晉合作的工程從業人員，因熟悉其施工標準而成為住戶。曾參與大型工程監造的李先生表示，「在第一線工地中，利晉對鋼筋綁紮、混凝土灌漿與結構檢核的要求明顯高於同業」。而準備入主「利晉・崧喆」的陳小姐也指出，正因利晉長年承攬企業總部與精密工程，「知道這不是只會蓋房子，而是懂得如何把風險控管到最低的團隊。」
「利晉・崧喆」座落於松山、信義、內湖三大核心生活圈交界，兼具成熟機能與產業動能，並將科技總部與百貨工程等級的結構與施工標準，讓中小坪數的住宅同樣享有企業級安全標準。利晉強調，營建雖是辛苦勞力產業，但希望為長年合作的客戶、員工，以及信任品牌的家庭，打造一個能安心久住的家。近一甲子的營建職人精神，最終回到對「家」的理解與承諾。利晉將半世紀累積的工程底蘊，化為守護台灣家庭的力量，讓每一位選擇「利晉·崧喆」的住戶，都能在時間流轉中，感受到這份深厚、踏實且值得信賴的安心。
更多資訊請上：https://newlandmark.com.tw/
