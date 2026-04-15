導入輝達心法，大同醫護總座拚光速轉型！任務至上、快速決策改變文化，老牌醫療資訊系統翻新

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大同集團旗下、專攻醫療市場的大同醫護，去年延攬具輝達15年資歷的張智為就任總經理，他看準AI導入醫療應用的商機，力求公司在逆境中抓住科技趨勢、重新定位。

「如果我們不做改變，公司應該要立刻關門。」風格古典的大同總部辦公室內，大同醫護總經理張智為正抓緊時間，利用午休時段分享，曾在輝達（NVIDIA）工作的他，如何用不到半年的時間，驅動這家正逐漸失去競爭力的老牌醫療資訊服務公司，逆境求生。

時間回到2025年11月，橫在張智為眼前的，是公司營收近乎雪崩的危機。

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大同醫護主要營收來源是「醫療資訊服務系統」（HIS），卻被醫院認為「難用」。自2024年起，確定失去26家部立醫院的合作關係，導致2025年營收較前一年衰退20％。

「大同醫護過去的系統，因為程式語言老舊，開發新功能太困難，又跑得太慢，醫生抱怨看診存檔要花好幾分鐘。」衛生福利部台中醫院資訊中心主任郭宇仁解釋。

大同醫護總經理張智為強調，在醫療領域累積的資料與經驗，讓大同醫護 在醫療AI應用充滿機會。

▲大同醫護總經理張智為強調，在醫療領域累積的資料與經驗，讓大同醫護在醫療AI應用充滿機會。（攝影／陳睿緯）

先認錯 才能發現新產品商機

「營收沒成長、研發費用無法持續，軟體公司會進一步失去優勢。」在輝達待過15年、最高擔任超級運算部門亞太區負責人的張智為當機立斷，決定「光速認錯」，正視大同醫護傳統產品HIS競爭力不足的狀況，並尋覓填補營收空缺的新產品。

「我從輝達學到的，是 Fail fast 。」張智為用生動的例子說明：「跟前任分手，要祝福對方找到對的人，不要一直想著對方回頭。」

Fail fast ：「快速失敗」。一種管理方法，鼓勵員工試錯過程中快速判斷，對注定失敗的方法止損。

過程中，張智為發現大同醫護正在研發「醫療資料交換標準」（FHIR），是讓不同醫療機構間的資料得以對接的技術。他認為此項目大有可為，決定全力衝刺，並且參加衛福部第一屆FHIR競賽，「我一開始就說，不能只是參加，還要獲獎。」

準備參賽的一個月時間裡，張智為採用小型會議抓緊進度，「3分鐘左右的會議，一天5、60場。」一方面用光速排程推動進度，另一方面用校準思惟隨時掌握員工狀況，「讓每一個員工知道自己的績效及工作範圍。」

最終，大同醫護在有緯創、群聯等大廠參與的競賽中，拿下最佳技術創新獎，不但振奮了團隊士氣，也讓張智為對政策商機更為篤定。

花蓮慈濟醫院人工智慧中心高級專員王志傑說明，衛福部正推動醫療數據共享，「需要大規模使用FHIR。」其次，是FHIR需要整合醫療資訊服務系統的特性，讓大同醫護又能與部立醫院再續前緣。

郭宇仁指出，大同醫護在FHIR比其他業者有經驗，醫院將來也要透過FHIR，才能將資料上傳健保平台，認為大同切入這項產品，是相當高明的決策。

目前，大同醫護已經與台大醫院、花蓮慈濟醫院、部立臺中醫院等13家醫院合作。今年第一季達到「營收成長達標，稅後淨利成長兩倍」的好成績，「FHIR在營收、獲利已有3成占比，未來要達到5成以上。」張智為說。

AI轉型 加強聚焦團隊目標

能親身參與企業轉型，正是張智為選擇離開輝達回國的原因。他的好友、台灣大學資訊工程學系教授徐宏民回憶，張智為曾對他透露：「希望把AI帶進去大同，且醫療AI化是大趨勢。」徐宏民說道，「我感覺他是真的想做事，畢竟外人來看，離開輝達是很大的風險。」

進入大同集團後，張智為也很快引進輝達執行長黃仁勳建立的工作文化。「去年第一次營運會議，我請所有的員工提出，『我需要老闆們幫忙什麼，我就能完成這個任務』。」張智為的目標，是要讓過去傳統產業習慣的「Yes Sir」文化，反轉過來。

他解釋，這項要求，源於自己在輝達的深刻體悟。「當時一個資深副總給我一份工作，我回答他『我沒資源，也沒有被賦予這個職位』。」張智為回想，「但對方卻說『Mission is Boss（任務至上）』，把需要提出來，不管是資深副總或是黃仁勳，都可以幫你。」

為了讓團隊融入新的工作文化，張智為每周都會整理自己關注的趨勢、工作進度，發信給公司同仁，「我會告訴團隊，從總經理的Eagle eyes上，哪些是我很在乎的事情。」、「就像黃仁勳他會出現在各種大小會議上，因為他要全員工知道，『他對這個很在乎』。」

特別是在AI商機上，「醫療的代理式AI，大同醫護很有機會，因為我們有近30年的醫療場域經驗。」張智為進一步解釋，清楚醫院的工作流程，以及掌握醫療院所的大量資訊流，「AI可以即時決策，用藥是否過量、申報是否有誤，這個我們也在發展。」

大同醫護董事長、同時也是大同公司董事長室策略小組執行長高明慧補充，讓醫療AI與輝達的推論系統整合，是大同醫護的重要轉型目標。她還強調：「我們期許未來大同集團，在AI轉型的跨事業群整合能發揮影響力，而張智為總經理即為關鍵人物。」

轉型的腳步穩健前進，張智為有信心今年營收與稅後淨利，能拚出雙位數成長。「我們要想出更快、更敏捷的做法，把機會拿住。」他如此說道。

大同醫護





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