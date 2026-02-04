導入「AI護理」！ 奇美醫攜手衛福部推動「聰明工作」模式

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因應高齡化浪潮、多重慢性及共病照護需求增加的壓力下，優化護理人員的工作環境並提升照護品質，已成為當前醫護體系的重要課題；奇美醫學中心攜手衛生福利部，推動人工智慧(AI)導入護理之家與居家護理所，透過「智慧巡守」系統結合紅綠燈警示機制，即時監測住民健康狀況，主動提醒異常風險，不僅減少文書工作，更是第一線照護的重要後援。

奇美醫學中心舉辦「智慧輔助照護成果發表會」，展示AI協助護理人員提升紀錄效率、優化照護流程，以及減輕工作壓力上的應用成果。

活動以「智慧輔助照護成果報告」、「居家護理經驗分享」、「護理之家應用實例」與「未來發展展望」等4大主題，完整呈現從居家到機構的智慧轉型實務。

奇美醫療財團法人奇美醫院專案副院長暨護理部總監陳綉琴說，繁重的文書負擔可能也是影響護理留任意願的關鍵因素之一，在護理機構照護品質提升補助計畫」中，攜手本一科技共同合作開發智慧護理雲端整合系統，在既有的護理人力配置與管理制度下，率先將人工智慧(AI)導入護理之家與居家護理所。

陳綉琴提到，居家護理導入「AI隨行秘書」，可即時整理照護紀錄並規劃訪視路線；護理之家則透過「智慧巡守」系統結合紅綠燈警示機制，即時監測住民健康狀況，主動提醒異常風險，成為第一線照護的重要後援。

陳綉琴表示，透過AI輔助，可以減輕護理人員的行政作業、優化工作流程，將更多時間專注於專業照護及生活平衡。

陳綉琴提到，在居家護理現場，護理師常需獨自面對繁雜的照護與紀錄工作，導入「AI數位助理」後，系統可結合語音或文字紀錄自動產出照護建議與紀錄草稿，供護理人員依專業判斷確認與使用。

系統的導入讓護理師能在訪視結束當下完成紀錄，減少記憶誤差與加班壓力，新收案紀錄時間平均縮短25至45分鐘。

另外，手機版APP更具備「智慧排程」功能，自動規劃個案訪視路線，即時掌握個案資訊、預估訪視時間並提醒備品準備，同時支援傷口拍照、錄音與錄影影像即時上傳，讓照護流程更流暢、更安全。

陳綉琴強調，系統會自動整合住民生命徵象與照護重點，生成個別化護理問題與衛教建議。

「紅綠燈警示系統」會依據住民健康狀況設定紅、黃、綠燈警示，當出現異常時即時提醒護理人員介入，防止病情惡化，不僅提升照護品質，也有效分擔人力監測壓力，讓護理師能將更多時間投入人性化照護與專業判斷。

衛生福利部護理及健康照護司長蔡淑鳳肯定奇美醫學中心的努力，在落實護理機構用人責任的前提下，導入智慧科技作為支持護理專業的輔助措施，透過「聰明工作(Smart Work)」模式，期望能有效降低護理人員的非直接照護負擔，並作為其他護理照護場域發展因地制宜創新模式之參考。

蔡淑鳳認為，透過科技縮小醫療數位落差，讓中小型護理機構也能享有與大型醫院同等級的智慧資源，提升整體醫護環境。

