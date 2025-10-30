導入AI助攻傳產轉型高市獲天下城市治理卓越獎肯定

高市府攜手全台最大產業加速器Star Fab推動「建構亞灣創新生態系計畫」，鏈結NVIDIA Inception計畫強化AI技術支援，導入國家級算力資源（Taipei-1)，協助四十七家高雄鋼鐵、金屬加工、紡織、石化及光電等產業企業與新創團隊合作，引入AI技術，協助傳統產業升級，數位與淨零轉型，並於今年度以「打造AI產業生態系經濟與永續共榮」為主題，獲「二○二五天下城市卓越獎」優選殊榮。（見圖）

經濟發展局廖泰翔局長表示，高雄製造業曾佔全國約12.4%，是台灣經濟的重要支柱，在全球AIOT與淨零排放的發展趨勢下，高雄產業面臨高碳排與技術更新等挑戰，推動產業轉型成為高雄高度關鍵且具必要性的重要任務；市府近年來積極以「產業生態系」的整體創新策略，透過「建構亞灣創新生態系計畫」，針對高雄傳統產業痛點，透過落地驗證，導入AI應用與淨零策略，提升生產效率與節能，推動產業升級。

廖泰翔強調，高雄在推動AI產業，不僅從上游晶片製造、經濟部與NVIDIA「Taipei-1」及鴻海算力中心落地高雄，更希望這些算力能實際使用在高雄，市府將持續推動產業合作，期待百工百業都可以透過AI來提升生產效率。

東豐纖維作為扎根台灣超過七十年的紡織隱形冠軍，是參與計畫的在地企業之一。東豐纖維經理林明旺指出，參與計畫最大的收穫是深切感受到創新技術的背後價值，與新創團隊「聯覺科技（NunoX）」初步場域驗證的成果顯示，透過引入創新解決方案，不僅有效加速產品研發與打樣的效率，更能降低生產與溝通的成本。

經發局提到，「建構亞灣創新生態系計畫」執行迄今已促成三十件AI合作案例、串聯四十七家高雄企業與四十家新創團隊共同參與，累計帶動訂單與募資金額突破新台幣四億元；高雄將從傳統石化重工業製造重鎮蛻變為高值化產業聚落，這次榮獲「二○二五天下城市卓越獎」優選，是對高雄推動產業轉型的重要肯定。