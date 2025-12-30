導入AI助理減輕行政負擔 16縣市齊聚嘉義市交流

嘉義市舉行「智慧長照3.0領先計畫」代理型AI交流會，16縣市長照代表出席進行實務交流。（圖／記者林詩涵攝影）





台灣即將邁入超高齡社會，長照管理體系面臨人力不足、行政作業繁重等挑戰，嘉義市自今（114）年起率先推動「智慧長照3.0領先計畫」，導入代理型AI（AI Agent），以科技減輕社工行政負擔，今(30)日舉行成果發表，全國共有16縣市長照代表出席，進行實務交流。

嘉義市府衛生局長廖育瑋指出，照專前往家庭訪視時，必須進行訪談及紀錄個案需求等，有時一天需接觸數個個案，結束後還得處理後續行政工作，「AI-Powered 長照3.0」透過導入代理型AI（AI Agent），可協助處理訪視紀錄、照顧計畫撰寫及合規檢核等高重複性行政工作，不僅有效降低行政負荷，減輕第一線人員負擔，也讓專業人力得以回歸照顧本質，能專注於個案與家庭的實際需求。

廖育瑋表示，嘉義市已於10處長照服務場域完成實證，將AI 工具實際融入日常作業流程中，明顯提升行政效率，並獲得第一線人員的正向回饋，顯示科技輔助可成為長照體系永續發展的重要助力。

廖育瑋說，為促進跨縣市交流與經驗擴散，嘉義市特別辦理本次交流會，分享導入 AI-Powered 長照3.0 的推動歷程、實務經驗及面臨挑戰的因應策略，並呈現第一線使用者的實際回饋，期盼提供各地方政府可參考、可複製的推動模式，共同提升全國長照管理效能。

廖育瑋也特別感謝數位發展部的經費挹注，以及財團法人資訊工業策進會在嘉義市試辦期間所提供的全力技術支援，攜手打造智慧長照創新的重要里程碑。

嘉義市府衛生局長廖育瑋特別感謝數位發展部挹注經費，財團法人資訊工業策進會提供技術支援。（圖／記者林詩涵攝影）

