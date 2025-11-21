導入AI影像判煙科技 屏環局開出全國首張罰單

屏東縣環保局今年導入工廠煙囪排煙不透光率ＡＩ影像判定科技，並於十月開出全國第一張運用該項科技執法的罰單，再邁向環境智慧科技執法新里程碑。

屏東縣環保局為強化空氣污染排放監控與稽查效能，繼去年引進制高點ＡＩ偵煙科技，遏止廢棄物露天燃燒行為之後，今年再導入工廠煙囪排煙不透光率ＡＩ影像判定科技。

環保局表示，傳統空污稽查常受限於污染排放的瞬時性與環境條件干擾，即便空品微型感測器偵得環境高值發送污染告警事件，卻常因派員至現場時已無污染排放行為，而難以確認違規事實。

這次導入的排放管道ＡＩ影像判定系統，結合監視影像、雲端演算與不透光率分析模型，可自動辨識煙羽顏色、濃度與持續時間，當系統不透光率判定值可直接作為告發依據，讓執法由被動轉為主動、即時化，相較於人員稽查，可有效提升查獲率。

環保局說，在這次執法案例中，目標對象疑似有不定時短暫黑煙排放嫌疑，並有多起民眾陳情紀錄，然而，傳統稽查工具難以有效蒐證，導致違法行為不易舉證而逍遙法外。

環保局導入的這項工廠煙囪排煙不透光率ＡＩ影像判定科技，成功揪出工廠黑煙排放超標案件，並通過環境部嚴謹資料檢核後，於十月開出全國第一張運用該項科技執法的罰單，讓環境智慧科技執法再邁向一大步。