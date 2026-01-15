導入AI打詐 永豐銀114年阻詐金額年增近3成

（中央社記者呂晏慈台北15日電）永豐銀行今天表示，致力打造全方位反詐體系，持續以創新科技強化交易安全，114年臨櫃成功攔阻573起疑似詐騙案、阻詐金額新台幣3.66億元，分別年增14%、29%。

永豐銀今天發布新聞稿，說明結合人工智慧（AI）阻詐成效，包括導入AI模型進行即時異常偵測與示警，預先控管率已逾5成；為防止釣魚簡訊，率先推「68807專用短碼簡訊」；設立「防詐辨識通」，讓客戶於永豐銀行官方網站即時查證網址來源；與信任科技服務商Gogolook合作，導入通話行為風險偵測並推動警銀聯防。

實體通路部分，永豐銀說明，臨櫃大額交易經由簡訊或電話通知指定聯絡人，協助辨識詐騙、強化資產安全；臨櫃與ATM均導入「掌靜脈」生物辨識技術以提升交易安全；自動化服務區導入AI人臉辨識，防止不肖人士刻意遮蔽五官取款，有助警方後續追查且降低詐騙風險，守護客戶帳戶安全。

永豐銀強調，將持續以創新科技強化交易安全，並聚焦於新技術應用，從「戰略—主動預防」、「監控—即時偵測」及「宣導—全面識詐」3大面向、專業分工，從源頭守護客戶資產。（編輯：楊蘭軒）1150115