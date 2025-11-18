導入AI算力強化防災、醫療 精誠資訊捐贈AI伺服器給北市

〔記者孫唯容／台北報導〕推動人工智慧用以防災、醫療領域，精誠資訊捐增兩台AI運算伺服器，分別提供予北市消防局與市立聯合醫院，協助台北市府植AI應用基礎，共同為市民打造更安全、安心的智慧生活環境。北市副市長張溫德表示，此次捐贈是產官攜手推動AI落地實踐的重要里程碑，受贈的AI運算設備將投入於防災預測與醫療照護等高關鍵應用領域，讓AI成為提升城市安全與市民福祉的關鍵力量。

精誠資訊董事長林隆奮表示，響應政府推動智慧城市發展，AI不僅是產業升級的驅動引擎，更是促進城市治理現代化、提升市民生活品質的重要動力。此次捐贈聚焦於「災防智慧化」與「醫療數據化」兩大場景，期望透過AI基礎設備的導入，加速AI應用從策略願景走向場域實踐，進一步推動公共部門AI治理能力的深化與創新。

「打造具韌性的智慧醫療體系已刻不容緩。」衛生局長黃建華說，此次捐贈的AI運算伺服器，將協助市立聯合醫院強化資料分析與臨床應用能力；同時帶動遠距照護等新興服務延伸至社區與居家，全面提升公共醫療體系的包容性與韌性。

北市聯醫總院長王智弘則提到，AI運算設備的導入有助於提升醫療數據分析與臨床診斷效能，推動AI應用於病理判讀、影像輔助診斷與照護流程優化，進一步提升醫療品質與效率。

消防局長莫懷祖指出，面對氣候變遷及城市災害型態日益複雜的挑戰，消防局持續導入AI與數據分析技術，以提升災害預警與決策效率。此次受贈的AI運算伺服器將作為災害管理與智慧防救災系統的重要基礎，協助整合即時資料分析、災情判斷與調度支援應用，強化防救災的精準度與即時性。

資訊局長趙式隆提到，市府施政主軸首重「人工智慧驅動的智慧城市」推進，本次捐贈呼應「人工智慧三箭」立典章、奠根基、促落地政策，消防局與聯合醫院將能透過相關軟硬體的取得，落實「代理型人工智慧 (Agentic AI)」與「環境隱形智慧 (Ambient Invisible Intelligence)」等先進觀念，在災害防救與公衛醫療領域創造進步價值。

