導入AI製茶設備 統一超搶攻千億茶飲商機
超商戰局從咖啡延伸到手搖飲，統一超正把茶飲視為零售通路下一個大型成長引擎。根據統一超今（24）日公布資料，旗下「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA不可思議茶BAR」今年業績已較去年同期大幅成長近三成，全台據點更已突破3,500處，展現統一超商搶攻千億茶飲商機的企圖。
AI現萃茶機成最大突破 重塑手搖飲生產線
過去手搖飲一直難以在通路大規模複製，統一超的轉折點出現在今年推出的「AI智能現萃茶機」。這套設備可以整合原葉研磨、萃取、製冰、封膜等流程，消費者只需掃描QR Code，即能自動完成整杯飲品，這讓原本高度依賴人力的製茶流程得以標準化，大幅提升門市營運效率，也成為7-ELEVEN切入中高客單價手搖飲市場的最大策略武器。
這套設備同時具備永續概念，使用原葉專用槽直接研磨，不需額外包材，能兼顧環保、風味與食安。過去難以精準控制的冰量、茶湯濃度，如今也能靠演算完成，界定出超商跨足專業手搖飲領域的技術門檻。
雙商模布局全台 兩品牌互補搶客
統一超以兩種商模深耕不同區域需求，其一為高複製性的「CITY TEA現萃茶」，已進駐超過3,000家門市，強調全天候供應與穩定品質；另一種則是今年成長最快的「不可思議茶BAR」，目前突破550家，主打客製化與多樣加料選擇，定位更貼近手搖飲專門店。兩大品牌分工清晰，使統一超商不論在住宅區、商務區或交通節點，都能以最適商品組合搶下不同客群。
不可思議茶BAR藉由自動化設備整合出超過30款飲品，也讓超商通路具備挑戰傳統手搖飲品牌的能力。對統一超而言，這不是單純賣更多品項，而是把門市坪效與產品結構向上提升，擴大整體茶飲的獲利空間。
精品級原葉強化產品力 打造「雙金並進」策略
統一超近年積極將茶飲打造為與咖啡並列的第二成長曲線，為提升高端感與市場辨識度，雙茶金全面採用榮獲 iTi（原 iTQi）三星獎章的琥珀小葉紅茶、梔子花青茶等精品級茶葉，並以原葉現萃技術保留茶湯風味，每杯完成後，管線會自動清潔，使飲品質地更加穩定，也提升消費者信任度。
這樣的產品定位，使雙茶金在超商飲品線中扮演「高感度、高品質、高毛利」的關鍵角色，與咖啡金構成統一超商的「雙金並進」策略，強化來客數與客單價。
手搖飲市場規模持續擴大 超商競爭邁入新戰局
台灣一年超過十億杯的手搖飲市場本就競爭激烈，如今超商全面科技化、標準化後，戰局已從咖啡延伸至茶飲。業界觀察，統一超以AI茶機、原葉技術與大規模展店形成的三大優勢，有望打造出零售茶飲的新護城河，一旦AI設備全面普及，出杯速度、品質穩定度與成本結構的差距將更為明顯，對傳統手搖飲品牌也將形成新的競爭壓力。
統一超表示，未來將持續擴點與優化設備，並依據季節推出不同飲品活動，深化消費者黏著度。隨著手搖飲市場持續成長，雙茶金預料將與咖啡金一起成為統一超商未來的核心成長動能。
