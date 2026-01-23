導入AI規模化落地 台灣大奪商周AI創新百強鑽石獎

(記者謝政儒綜合報導)由《商業周刊》主辦的首屆「AI創新百強」頒獎典禮於今(22)日盛大舉行，台灣大哥大榮獲「中大型企業－資通訊產業鑽石獎」，為該產業最高榮譽。「AI創新百強」評選聚焦AI是否真正解決產業痛點、創造可衡量價值，台灣大從基礎建設到組織流程，台灣大把 AI 變成可運作的系統能力，同時完成AI基礎建設、產業應用與組織能力三層整合，且已產生可量化的營運與效率成果，展現AI從技術導入走向規模化落地的關鍵能力，評審給予高度肯定。「AI創新百強」評審團指出，台灣大推動「超人計畫」賦能員工，自研AI客服與反詐技術服務企業，在AI時代展現卓越的領跑力。本次由台灣大哥大資訊長蔡祈岩代表出席受獎，展現台灣大在AI落地與企業賦能上的關鍵影響力。



台灣大哥大表示，企業對AI應用需求快速增長，實用且可落地的AI解決方案成為產業升級與營運創新的關鍵。台灣大以超過800人技術團隊為核心，長期投入AI研發與產業導入，相關技術已實際應用於客服、反詐、系統維運與開發流程，並在內部與企業客戶場域中，逐步產生1.2倍至1.5倍的效率提升成效。台灣大將電信本業的網路、資安與維運天賦，轉化為可複製的AI產業解方，結合自研AI技術，已廣泛應用於金融、醫療、製造、零售、客服、物流等多元產業，協助企業加速AI升級。



面對AI時代帶動的高運算需求，台灣大哥大擁有支援頂尖算力、高效先進散熱系統的國際級AI Data Center(AIDC)，為AI解決方案與企業私有化部署、高效運算、資安控管等應用提供關鍵基礎設施；同時，台灣大亦以深厚的電信基礎與大型Data Center維運經驗，協助國網中心共同建置新世代AI運算中心的網路、資安及機電整合工程。憑藉兼具關鍵通訊網路、國際級資料中心與資安營運韌性的能力，台灣大成為少數能同時滿足高算力、低延遲與高資安需求的電信業者，為主權AI長期穩定運作提供不可或缺的基礎底座。不僅為國家級運算中心打造穩固的基礎設施，確保算力能夠安全、高速地運作，更助力台灣落實主權AI發展。



台灣大哥大企業服務以「6C策略」為核心，整合數位基礎建設服務(Connectivity)、雲與算力服務(Cloud & Computing)、託管服務(Consulting & Managed Service)、解決方案&AI服務(Client Solutions & AI)、資安服務(Cybersecurity)及能源管理服務(Carbon & Energy Service)，提供企業從基礎建設、技術平台到產業應用的一站式AI服務，並於2025年第四季正式啟用符合Uptime Tier III規格的AIDC(AI Data Center)，以GPUaaS「算力即服務」支援企業彈性部署AI算力。台灣大更透過深化夥伴合作，結合自研ASR（Automatic Speech Recognition）語音辨識技術、GenAIus智慧大腦與Agentic AI，協助企業降低導入門檻，加速AI在製造、資通訊、批發零售等多元產業落地。



台灣大哥大更鼓勵同仁善用AI，推動「超人計畫」賦能全公司同仁AI升級，IT部門亦自2025年導入AI SDLC(Software Development Life Cycle，軟體開發生命週期)，建立「人機協作」的最佳配套模式，將AI視為開發團隊中的虛擬成員，在導入AI SDLC的過程中，AI 的應用已貫穿軟體開發的每一環節：在需求設計端，透過整理業務流程與文件格式，預期提升 1.33 倍產能；開發階段則由 AI 輔助架構改寫與 POC 驗證，在2025年已有 15%的系統導入AI Coding，提高生產效率至1.2倍，Y26目標預計可推升工程師效率達1.3倍；在上線和維運部分，則藉由 AI輔助使系統測試和維運的效率成長 1.5 倍。藉由導入AI SDLC，台灣大將讓IT工程師專注於更高層次的架構創新與技術攻關，展現IT超人力。