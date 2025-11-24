導入AI 永豐銀打造金融防詐安全網

強化金融防詐安全網，永豐銀行資訊安全處副總經理李相臣24日出席「台中市政府智慧防詐論壇」時指出，永豐銀行使用AI及大數據工具強化防詐作為；導入AI人臉辨識系統，降低詐騙集團使用ATM提領現金的可能性；運用GAI製作影音內容或與台中市政府合作論壇等宣導防詐，展現共同攜手、科技防詐的決心。

李相臣指出，世界經濟論壇最新發表的《Global Risk Report 2025》中，將「錯誤資訊與假訊息」列為未來二年最應關注的全球風險榜首，嚴重程度更甚於極端氣候或武裝衝突等議題；此外，內政部警政署今年10月單月受理約1.3萬件詐騙案、財損逾60億元，雖呈現下降趨勢，仍凸顯防詐行動刻不容緩。

廣告 廣告

統計顯示，假投資及假交友詐騙手法導致嚴重財損，假網路購物則最常見；李相臣表示，AI可用以精準打擊詐騙廣告，提升社群管理的效率；以AI分析人頭戶數量或詐騙金流軌跡，並憑以訂定下降標準且提升金融管理的強度；同時，提升對高齡者的各項關懷舉措，持續守護客戶資產。

除AI工具，永豐銀行亦推出「68807專屬簡訊代表號」及「防詐辨識通」網址查詢功能，優化數位服務；同時，分行臨櫃今年前3季成功攔阻近500起疑似詐騙案，累計逾3億元。

永豐銀行也與各界串連以強化宣導工作，攜手台中市數位發展局局長林谷隆、法制局主任消保官何宜萱與銘傳大學犯罪防詐學系助理教授林書立，一同出席台中市政府智慧防詐論壇，探討AI應用、個人資料外洩與社群詐騙等多元議題與對應方式，提升產業與民眾的防詐能力，打造更安全的金融環境。