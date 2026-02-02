導入NVIDIA高階算力 虎科大升級AI賦能環境助攻工程教育

國立虎尾科技大學完成AI雲端計算伺服器建置，升級校內AI賦能環境，導入高效能運算設備與高速網路基礎設施，強化工程教育、研究發展及無人機等跨域產業人才培育。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】國立虎尾科技大學於日前完成AI雲端計算伺服器建置，正式升級校內AI賦能環境，在教育部補助經費支持下，增購NVIDIA H200與RTX PRO 6000等核心設備，整合高速網路與集中化算力資源，全面強化工程教育、研究發展與產業人才培育的支撐能力，加速人工智慧技術導入工程教學、智慧製造及無人機等重點發展領域。

電算中心主任蘇暉凱指出，相關AI賦能升級建置，係結合教育部AI賦能計畫「無人機產業人才及技術培育基地計畫」與高等教育深耕計畫支持推動，整合教學、研究與行政資源，系統性投入AI雲端算力、運算平台與校園高速網路等關鍵基礎設施，作為工程教育與科技應用發展的重要基礎。

廣告 廣告

透過集中化的AI運算資源與校內20 Gbps高速骨幹網路，一般工程類科教學空間即可遠端使用高效能AI算力，無須另行配置大量GPU設備，使AI能快速且穩定地導入既有工程課程與實作訓練中，進一步提升教學深度與實務導向程度。

隨著AI賦能環境的全面升級，亦可加速AI技術導入無人機設計、製造、檢測與應用等流程。藉由雲端算力與資料運算平台的整合應用，支援無人機相關課程進行飛行數據分析、影像辨識、智慧診斷與製程優化，協助傳統遙控無人機訓練逐步升級為具備自主判斷能力的智慧飛行應用，並助攻無人機產業朝向自動化與智慧化發展。

虎科大進一步配合經濟部推動之產業與人才培育相關計畫，將該套AI雲端與運算設備實際導入產業人才培育專案，支援無人機、人工智慧與智慧製造等跨域訓練與實務應用。虎科大研究發展處研發長宋朝宗指出，相關設備已成功用於支援產業導向課程、專題實作與技術驗證，協助學生與產業端進行實務開發與問題解決，培育成果獲得產業正向回饋，展現AI賦能在技職體系人才培育上的實質成效。

校長張信良表示，學校過去即已實際導入人工智慧技術，應用於工程設計輔助、製造分析與系統優化等教學與研究場域，具備以AI支援工程實作的成熟技術基礎。張信良強調，透過多年工程教育與實作經驗的累積，結合教育部與經濟部計畫資源的挹注，虎科大已逐步建構一套可同時支撐工程教學、研究發展與產業人才培育的AI應用體系，未來也將持續強化新興科技人才培育，鞏固技職教育在高階工程與科技人才培養上的制度性角色。