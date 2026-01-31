導入SMS安管系統 曹進平：革除資深傲慢嚴防僥倖
（中央社記者游凱翔、江明晏台北31日電）漢翔公司董事長曹進平指出，在航太製造極致精準要求下，飛安遭遇最大挑戰並非技術，而是資深經驗背後隱含的「過度自信」，僅「0.66公厘」的螺栓誤差就足以釀成飛安事故；漢翔全面導入安全管理系統，試圖校正資深傲慢，從文化深處建立一道對抗「人因錯誤」的防線。
漢翔為國內航空製造業公司，除擔負國機國造、F-16A/B（blk20）構改F-16V等重責大任，也承攬國際民航零組件製造重要業務。為持續強化飛安，漢翔董事長曹進平去年聘請國內飛安管理領域權威彭斯民擔任飛安顧問，並導入國際民航界實施多年的安全管理系統（SMS）。
曹進平為軍職出身、中將退伍，歷任空作部指揮官、空軍副司令等職，同時也是2020年1月2日UH-60M黑鷹直升機事故的倖存者之一。
他接受中央社專訪指出，SMS核心在於「安全文化」形塑，這不僅針對飛安而是適用於所有企業。
他說，所謂文化，就是必須落實在每名員工的本職並變成習慣。在航太產業，安全文化尤為關鍵，因為每一個零件、每一道程序都必須追求極致的精確，當高度的安全概念轉化為日常習慣，程序出錯的可能性便會降到最低，從而建立一個安全、可靠且精準的職場，並直接帶動公司整體產能與效率的提升。
談到全面導入SMS的動機，曹進平表示，首要目標就是辨識危害、降低風險，以達到絕對安全的終極目標。若一個充滿隨便心態、缺乏安全的職場，絕無法具備競爭力。
他強調，這並非指漢翔過去不安全，而是過去的運作模式較缺乏「系統化的科學教育」，透過導入SMS能讓員工不僅知道「怎麼做」，更能理解背後的「原理」，進而在第一線精準落實安全規範，而非流於形式；但企業建立安全文化不是一蹴可幾，所以漢翔比照國際航太大廠經驗訂定「6+年」計畫循序漸進，絕不揠苗助長。
1990年6月，英國航空5390號班機自伯明罕起飛後，機長左側的風擋玻璃突然彈出，導致機長上半身被吸出，承受強風與低溫，所幸遭機組人員拉回、奇蹟生還。
曹進平援引此知名「資深傲慢」的國際案例指出，1名資深技師憑藉多年直覺，認為不需對照手冊，「看一眼」就能確定鉚釘規格，結果卻因選用的螺栓直徑比實際規格小0.66公厘，造成客機升空後用來固定駕駛艙風擋玻璃的鉚釘抵擋不住艙壓，而讓整面玻璃於高空中飛脫，這說明即便是最資深專業人士，一旦背離系統化的檢查機制，微小的判斷錯誤也會演變成災難性飛安事故。
他又舉例，一個鬆動的門軸若未被及時修復，可能在強風侵襲下脫落並造成人員受傷或產品損毀；又如施工時若未落實工具清點，一支遺忘在發動機裡的扳手就可能導致毀滅性的後果，「這些都是國際間的真實案例」。
曹進平強調，多數意外皆源於「人因錯誤」，過度自信、僥倖心態。以飛行實務為例，飛行員在雲中編隊或遭遇地障時，常因「再一秒就好，等等就可以出雲、避開」等僥倖心態而錯失避險時機，因此推動SMS有其必要，慢慢革除、排除小輕忽，確保飛行與地面作業安全。
漢翔飛安顧問彭斯民接受中央社訪問時補充，SMS並非一套電腦系統，而是由「安全政策與目標」、「安全風險管理」、「安全保證」、「安全提升」等4大構面組合而成的管理策略，這是一個由上而下，且以安全風險管理為主軸的系統，因此需要組織最高管理者的書面承諾。
他以曹進平提到的英航鉚釘為例指出，通常一個事件發生都不是單一因素，透過HFACS（人為因素分析歸類系統）調查，可發現有涉及個人違反程序，組織沒有設計品質驗收機制，而組織也沒有提供足夠的照明及適當的工作檯；因此，這涉及個人因素、督導因素和組織因素。
彭斯民表示，這跟目前還有很多組織習慣把責任歸咎於個人以利快速結案不同，因為SMS強調「危害辨識」，而調查報告屬於事後被動的來源，必須找出根本原因，經過安全風險分析及評估程序後，將資源投入把風險降至合理可控的範圍。
彭斯民強調，SMS很重要的是公正文化和報告文化，所以會設計免責、減責自願報告系統，這些報告會直通高層最高安全單位，對陳報人以保密去標籤化來處理。
他舉例說，若有員工事先以自願報告方式將風險陳報高層，高層就會直接了解是否需要公司提撥資源來解決，也可以避免中階直屬主管為隱匿單位弊端，而從中攔阻甚至打壓霸凌。（編輯：林克倫、翟思嘉）1150131
其他人也在看
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 49則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 535則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 12則留言
MLB》鄭宗哲4度遭DFA 美媒評有吸引力但不到長期規劃
2天前才在讓渡程序中被華盛頓國民挑走的台灣好手鄭宗哲，今天卻又被國民指定轉讓（DFA），這已經是他這個休季第4次被指定轉讓，預計近日就會再度進入讓渡名單，對此有美國媒體點出鄭宗哲具有某種程度的吸引力，但這個吸引力不足以讓他進入球隊長期規劃中。TSNA ・ 3 小時前 ・ 7則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 1 天前 ・ 19則留言
快訊／川普接連出手！美股開盤4大指數全跌了
美國總統川普動作頻頻，除了宣布國家進入「緊急狀態」，揚言向任何「直接或間接向古巴供應石油的國家」課稅外，也提名聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，是否影響美股有待觀察。可留意的個股則有，開出財報的蘋果（Apple）、威騰電子（Western Digital）。今（30）日美股開盤，4大指數一度全走跌。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 38則留言
陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少 典Lu「真實態度」曝光
嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 32則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 18 小時前 ・ 59則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 391則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 465則留言
老高停更3個月回歸！2026首支影片「獻聲不露臉」惹哭粉絲
老高在影片中坦言，過去一段時間選擇暫別，是為了全心陪伴家中11歲愛犬「力氣」對抗淋巴癌。他表示，人生中有些重要的陪伴無可取代，因此選擇在最關鍵的時刻留在家人身邊。他也提到，現階段生活正逐漸回歸軌道，未來將以自身步調恢復更新，並強調：「彼此陪伴是我人生的重要...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 6則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 91則留言
張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗 共軍實戰派全滅
北京政壇爆發強震，中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因嚴重違紀違法遭立案調查，震驚中外。專家直指這是「21世紀林彪事件」，核心原因為兩人對攻台戰略與習近平意見嚴重分歧，導致習以「政變式」手段大規模清洗專業軍事將領。這場權力鬥爭不僅彰顯習近平對權威的絕對掌控，更恐嚴重衝擊解放軍戰力，加速中共體制崩潰。軍隊專業性受損，高層人事動盪，為中國未來政局增添巨大不確定性。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 150則留言
租一輩子or咬牙買？ 他負債700萬回頭看：房子不是用來輸贏
隨著房價上漲，網路上每天都有人在討論，「到底要一輩子租房，還是咬牙買房？」房地產部落客賣厝阿明表示，對年輕人來說，這似乎是算投資報酬率的問題；對40歲以後的人而言，這其實是在問：「人生要不要留一條退路？」EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 18則留言
沈玉琳「抗癌半年」臉蛋差很大？對比畫面流出
娛樂中心／李汶臻報導58歲知名主持人沈玉琳2025年7月傳出身體不適，緊急送院並經過檢查後，確診罹患白血病（血癌），消息震驚各界。抗癌近半年的他，日前傳出好消息，已結束第四個療程，治療成果不錯，且不用做骨髓移植。如今，沈玉琳不僅將復工計畫提上日程，他的最新近況照也流出，對比一個月前模樣相差不少。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 23則留言
黃巢雖然殘忍，卻做了好事：為中國斬斷「600年毒瘤」
在中國歷史的叛亂者名單中，黃巢幾乎與「嗜血、屠城」劃上等號，其殘暴行徑令人聞風喪膽。然而，近年史學界出現新觀點指出：這位唐末狂人雖非改革者，卻在摧毀大唐的過程中，意外終結了盤踞中國政壇近600年的「門閥士族」制度毒瘤。這場代價慘烈的浩劫，從結果論來看，反而替後世開創了相對公平的晉升管道，打破了社會階級流動的死局。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 9則留言
水餃不必等水滾才下鍋！網曝1招：皮Q不黏鍋
生活中心／林依蓉報導不少人煮水餃時習慣等水滾再下鍋，不過近日有網友在社群平台上，分享自己長期使用的不同煮法，指出這種方式能讓水餃口感變得更加Q彈、不易黏鍋。貼文曝光後引起網友熱烈討論，不少人看了直呼「原來可以這樣煮」。民視健康長照網 ・ 21 小時前 ・ 3則留言
2026馬年運勢大解析！命理老師揭「3生肖」貴人運爆棚 「1生肖」可脫單
迎接2026丙午馬年，十二生肖正式告別前幾年的太歲壓力，整體運勢走向「穩中求進」。清水孟國際塔羅雲蔚老師分析，新一年不再適合躁進或投機，反而是重新布局事業、人際與感情的關鍵期。其中，有3個生肖貴人運特別突出，而屬豬者更被點名有望告別單身，迎來感情新篇章。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 4則留言