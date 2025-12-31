導師職務加給每月調高至4千 兼代課教師鐘點費調漲20％

教育部31日舉行記者會，部長鄭英耀（左二）、次長張廖萬堅（右二）等人依同出席，並宣布導師加給將由3000元調高到4000元，教師鐘點費全面調增20％，國小由336元調升至405元、國中由378元調高至455元、高中由420元調升至505元，增訂教師行政工作獎金，並追溯自9月1日起生效。（杜宜諳攝）

教育部今天宣布，調高公立中小學校教師導師職務加給、兼任及代課教師鐘點費，增訂教師行政工作獎金，並追溯自9月1日起生效。導師職務加給由每月3000元調高至4000元；兼任及代課老師鐘點費全面調增20％，國小增加69元、國中77元、高中85元。教師兼任行政職工作，按工作表現增給每月1000元至2000元。

為展現對教師專業付出支持，並體恤教學現場長期累積工作負荷，行政院已同意調高公立中小學教師職務加給、兼任及代課教師鐘點費，以及增訂教師行政工作獎金，並追溯自9月1日起生效。另擴大自願服務偏遠地區學校校長及教師特別獎勵辦法之傷害保險適用對象。

教育部長鄭英耀表示，教學形態日趨多元，教師除教學本務外，還需要投入班級經營、學生輔導、親師溝通及行政協作等工作，長時間承擔高度責任，傾聽第一線教師聲音後，經審慎評估實際需求，希望藉由制度性調整，肯定教師在專業的付出。

此次調整終點包括公立高級中等以下學校導師職務加給，由每月3000元調高至4000元，肯定導師在班級經營與學生照顧。兼任及代課教師鐘點費全面調增20％，國小由336元調升至405元，國中由378元調高至455元，高中由420元調升至505元。

針對教師兼任行政工作獎金，依照教育階段、組織層級、學校規模及教師兼任行政工作職務工作負擔程度，按照工作表現評價及學校規模，增給每月1000元及2000元，獎勵教師兼任行政職務表現。

另外，自願赴偏遠地區學校或極度偏遠地區學校服務者，以及特殊偏遠地區學校教師至極度偏遠地區學校服務者，得續保傷害保險。

鄭英耀說，此次調整涵蓋三個面向，藉由調升導師加給，實質待遇調整，肯定教師專業付出；調整兼代課老師鐘點費，讓付出趨於合理，穩定教學品質；建立兼任工作獎金，透過補助支持願意做事的人，讓校長跟老師兼任行政服務更有動力。鄭英耀強調，加薪只是改善教育環境第一步，接下來還要推動行政減量，秉持整併、簡化原則，讓老師目光重新回到孩子身上。

