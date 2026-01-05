導師費調漲獨漏教保員 幼教工會批「忽視」：加給差距達一倍

教育部日前宣布，高中以下學校導師費由原本每月3000元調整為4000元，全國幼教產業工會今天批評，同為公立學校體系，幼兒園教保員卻被排除在外，教保員長期被視為「制度外的存在」。政府口中所謂的「重視與肯定」，在教保員身上顯得格外蒼白無力。

現行制度下，公立幼兒園教保員的教保費僅2000元，與導師費原本3000元已存在明顯落差。經過與國教署多次小組協商，國教署才同意，具教師證教保員，其教保費可調升1000元，自2000元提升至3000元，與當時的導師費水準相當。

全國幼教產業工會表示，令人無奈的是，這項早已承諾的調整至今仍未全面落實。許多具教師證的教保員仍在等待制度兌現之際，卻先聽到導師費再度調升至4000元，原本期待可以「拉平差距」的目標，不僅未實現，反而讓差距再度擴大。

全國幼教產業工會指出，未具教師證的教保員，其教保費至今仍停留在2000元，在導師費已達4000元情況下，雙方加給差距已高達一倍。同樣在公立學校體系內、同樣承擔高度照顧責任與幼兒安全風險，卻因身分別與制度設計，被長期忽視、忽略甚至漠視。

全國幼教產業工會表示，這樣制度結構下，愈來愈多教保員選擇放棄原本相對穩定工作，轉而報考或擔任代理教師。原因並非不願留在幼教現場，而是教保員不僅本薪待遇長期偏低，連象徵專業與責任的額外加給，如教保費，也遠遠不及導師費，這樣的政策結果，正持續削弱幼教現場的人力穩定，對幼兒照顧品質造成長遠且不可逆的衝擊。

全國幼教產業工會嚴正呼籲政府正視制度失衡問題，儘速全面落實具教師證教保員教保費調升，不得再無限期延宕。導師費調整不應一再擴大與教保員的差距，應將公立幼兒園教保員納入一體考量、同步調升。同時，補助與加給應回歸實際工作內容與責任，而非以人員身分切割專業價值。

